Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Ερντογάν

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τα διμερή εμπορικά ζητήματα ΗΠΑ- Τουρκίας και περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου, «οι πρόεδρος Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν θετικά εμπορικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας και σημείωσαν την πεποίθησή τους στην ανάγκη για μία διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων των περιφερειακών ζητημάτων».

The White House passes along this readout.

Today, President Donald J. Trump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. President Trump and President Erdogan discussed positive trade issues between the United States and Turkey and underscored our belief in the need for a negotiated settlement of regional issues.