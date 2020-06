Τι θα καταλάβαινε ένας δάσκαλος ελληνοαμερικανικού σχολείου από τη μήνυση Κουλαρμάνη κατά του Αγίου Δημητρίου;

Σχόλιο του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Δυσκολεύτηκα να κατανοήσω την μηνυτήρια αγωγή του πρώην διευθυντή του σχολείου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας – σε βάρος της κοινότητας, του ιερέα, δύο συμβούλων και της συζύγου ενός εξ αυτών κι ενός μπλόγκερ – διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο του «Εθνικού Κήρυκα» της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Καθώς μάλιστα υπήρχαν κι αναφορές στο δημοσίευμα στον σύμβουλο έκδοσης και πρώην εκδότη Αντώνη Διαματάρη, υπέθεσα ότι θα υπήρχε και στο complaint, αλλά δεν υπάρχει. Ίσως απλά ο συντάκτης να θεώρησε ότι πρέπει να το βάλει, γιατί όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, ο Αντώνης είναι από κάτω.

(Σ.Σ. Τελικά υπάρχουν τρεις επιγραμματικές αναφορές στον τέως εκδότη του Εθνικού Κήρυκα, οι οποίες όμως αφορούν αντίστοιχα δημοσιεύματα του κ. Σταματάκη).

Έχασα αρκετές ώρες ύπνου διαβάζοντας μία καταγγελία 44 σελίδων από τον κ. Κουλαρμάνη και τη σύζυγό του, μαζί με δέκα δημοσιεύματα του μπλόγκερ κ. Νίκου Σταματάκη σε βάρος του Αναστάσιου Κουλαρμάνη κι άλλων.

Πρώτη παρατήρηση: Δεν καταλαβαίνω γιατί στην ίδια μήνυση είναι ο κ. Σταματάκης, με τους παράγοντες της κοινότητας. Η όλη διασύνδεση που είδα είναι ένας ισχυρισμός του μηνυτή, πως ένας εκ των κατηγορουμένων του είπε ότι θα γράψει εναντίον του ο κ. Σταματάκης.

Δεύτερη παρατήρηση: Διάβασα τις καταγγελίες του κ. Κουλαρμάνη σε βάρος συζύγου στελέχους της κοινότητας, η οποία – σύμφωνα με την αναφορά – τον παρενοχλούσε σεξουαλικώς, κοινώς «του την έπεφτε». Όσο κι αν είναι ασυνήθιστο, υπάρχει κι αυτού του είδους η σεξουαλική παρενόχληση κι αν παρεμποδίστηκε ο διευθυντής του σχολείου στο να την καταγγείλει, ή αν η κοινότητα δεν τον προστάτεψε, μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του.

ΑΠΟΡΙΑ: ΓΙΑΤΙ Ο κ. ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗΣ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ORDER OF PROTECTION) ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΆ ΤΟΥ;

Τρίτη παρατήρηση: Διάβασα ότι ο κ. Κουλαρμάνης διεκδικεί ως δώρο ποσοστά από ποσά που έφερε στην κοινότητα τα τελευταία 5 χρόνια, , ύψους $578.000 δολαρίων. Τα ποσά που ισχυρίζεται ότι έφερε ανέρχονται σε 2.340.000, άρα το ποσοστό ήταν μεταξύ 20-25%. Δεν γνωρίζουμε από την καταγγελία, αν είχε πριν στείλει κάποια επιστολή στην κοινότητα, ζητώντας τα ποσά, δείχνοντας σχετικό συμβόλαιο κλπ.

Εμείς παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα της καταγγελία προς το δικαστήριο:

98. During the five years prior to his resignation, he procured for the School several grants, amounting to approximately $825,000. They were (a) a grant from the Universal Pre-K program of $540,000, (b) a Security Grant of $125,000, and (c) more than $200,000 in a Mandated State Aid program.

99. In addition to those grants, plaintiff Anastasios obtained the gift to the School of an office building, from a physician. On information and belief, the School recently sold the building for approximately $650,000.

100. In sum, for the past five years, plaintiff Anastasios is entitled to a commission

bonus of approximately $578,000.

Τέταρτη παρατήρηση: Πέραν των σχετικών δημοσιευμάτων στο μπλογκ του κ. Σταματάκη, δεν αντιλαμβάνομαι για πιο λόγω εμπλέκεται στην καταγγελία η απόφαση της κοινότητας να απορρίψει την παραχώρηση του κοινοτικού σχολείου σε μία καινούργια οντότητα, η οποία το διαχειρίζεται. Θα χρησιμοποιεί τους τόκους κληροδοτήματος 25 εκατομμυρίων, του Ιδρύματος Νιάρχος (υπολογίστηκαν σε 800.000 ετησίως) και θα ενοικιάζει από την κοινότητα τις αίθουσες για το σχολείο, έναντι 120.000 δολαρίων το χρόνο. Το κοινοτικό σχολείο είχε απορρίψει την πρόταση με ψήφους 15-5 (αν δεν κάνουμε λάθος) με τον ιερέα, τον πρόεδρο και τους μηνυθέντες να συντάσσονται με την πλειοψηφία.

Εκείνο όμως που μου δημιουργεί τεράστιες απορίες, είναι το κύριο άρθρο του σύμβουλου έκδοσης και πρώην εκδότη του «Εθνικού Κήρυκα», Αντώνη Διαματάρη, με πολλές αναφορές στην δωρεά του «Νιάρχος» και τις ευθύνες του ιερέα κι άλλων που την αρνήθηκαν (κατ’ ακρίβεια, αρνήθηκαν να παραχωρήσουν το σχολείο στην ομάδα που θα διαχειρίζονταν τη δωρεά των 25 εκατομμυρίων) προτείνοντας το εξής αμίμητο:

«Είναι συνεπώς αναγκαίο να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους στην Κοινότητα, το γρηγορότερο δυνατόν, ο ιερατικός (sic, ιερατικώς γράφεται) προϊστάμενος, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μηνύονται μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Άλλη λύση, δυστυχώς, δεν υπάρχει.

ΕΜΕΙΣ, ΛΕΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ:

Ο π. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος (απόφοιτος του ημερησίου σχολείου του Αγίου Δημητρίου Αστόριας), ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου κι οι λοιποί, δεν έχουν συλληφθεί παρανομούντες, ούτε διώκονται από τις αρχές, αλλά αντιμετωπίζουν μία μήνυση κάποιου που θεωρεί ότι εθίγη κι ο οποίος δεν εργάζεται πλέον καν στην κοινότητα.

Αυτή η σπουδή για την απομάκρυνσή τους (τέτοιες αστικές υποθέσεις διαρκούν χρόνια ολόκληρα) από την κοινότητα, σε συνδυασμό με τις πολλές αναφορές του εισηγητή της πρότασης Αντώνη Διαματάρη στο Ίδρυμα Νιάρχος, δημιουργούν αβίαστα το ερώτημα, μήπως με πρόσχημα την μήνυση, επιδιώκεται αλλαγή των συσχετισμών και της στάσης της κοινότητας στην παραχώρηση του σχολείου της, του μοναδικού 12ταξιου ελληνικού σχολείου στην Αμερική;

Με όλο το σεβασμό, τα χρήματα που κάποιοι θα διαχειρίζονται είναι πολλά (έχουν δολοφονήσει ανθρώπους και συνειδήσεις για λιγότερα) και καλό είναι όποιος εμπλέκεται και ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕΙ να δηλώνει αν ο ίδιος ή συγγενής του πρώτου βαθμού έχει ΙΔΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!

Επιβάλλεται, να δοθεί στη δημοσιότητα η αλληλογραφία με το Ίδρυμα Νιάρχος και τα πρακτικά της συζήτησης στο κοινοτικό συμβούλιο. Πρέπει να γνωρίζει η Ομογένεια α) Ποιά ήταν η προσφορά β) προς ποιόν γινόταν η προσφορά γ) οι εμπλεκόμενοι δ) οι όροι της. Οι κοινότητες και τα σχολεία έχουν χτιστεί με το αίμα και τον ιδρώτα του απλού ομογενή πιστού και σ’ αυτόν ανήκουν.

Ρωτήσαμε τρεις πρώην διευθυντές και έναν νυν πρόεδρο σχολικής εφορίας ελληνοαμερικανικών κοινοτικών σχολείων, καθώς και παράγοντα καθολικού σχολείου, αν είναι δεοντολογικό να δίδεται (νόμιμη) μίζα σε διευθυντή σχολείου που εξασφαλίζει τα τρία δημοτικά/πολιτειακά κονδύλια που περιγράφει στην καταγγελία ο κ. Κουλαρμάνης. Κι αν οι ίδιοι έλαβαν ποτέ τέτοια αμοιβή. Η απάντησή τους ήταν αρνητική.

Κατ’ αρχήν θέλουμε να δούμε το σχετικό συμβόλαιο του κ. Κουλαρμάνη με τον Άγιο Δημήτριο Αστόριας και ποιος το υπέγραψε εκ μέρους της κοινότητας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων που εγκρίνονταν οι καταβολές των ποσών.

Ωστόσο, απευθυνόμενοι στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, ρωτούμε:

Α. Γνώριζε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αν ο διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας, του οποίου σύμφωνα με πληροφορίες η αμοιβή ως διευθυντής του Αγίου Δημητρίου έφτανε τις 185.000 δολάρια το χρόνο (προφανώς μικτά) έπαιρνε (ή διεκδικούσε) και ποσοστά για χρήματα που έφερνε στο σχολείο από την πολιτεία;

B. Τι μήνυμα πιστεύει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος παίρνουν οι δάσκαλοι ελληνικών, των 10, 20, ή 30 χιλιάδων το χρόνο, όταν αυτοί καλούνται να υπερασπιστούν την ελληνικότητα της νέας γενιάς των ομογενών μας στην Αμερική με ψίχουλα, ηρωισμό κι αυτοθυσία κι ο προϊστάμενός τους των 185.000 δολαρίων το χρόνο διεκδικεί σχεδόν άλλα τόσα ως νόμιμη μίζα;

Το ζήτημα δεν είναι καθόλου προσωπικό! Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ηθικής τάξης που πρέπει να απαντηθεί. Αν μη τι άλλο, ας ρωτήσει ο Αρχιεπίσκοπος τον διευθυντή του πως θα νιώθει αντιμετωπίζοντας καθημερινά τους δασκαλάκους και τις δασκαλίτσες των φτωχικών ημερησίων ή απογευματινών μας σχολείων!