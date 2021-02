Ψυχρολουσία του κορυφαίου συμβούλου του Ερντογάν από την συνομιλία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μπάιντεν

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει κανείς διαβάζοντας την δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Έμιλυ Χόρν, για την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, με τον επικεφαλής των συμβούλων και εκπρόσωπο του προέδρου Ταγίπ Ταγιπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ήταν η απουσία και της παραμικρής αναφοράς σε στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Τουρκίας. Μάλιστα η πρώτη αυτή επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την πρώτη αμερικανοτουρκική επαφή της προεδρίας Μπάιντεν, αποφεύγει ακόμη και να χαρακτηρίσει την Τουρκία – όπως συνηθίζονταν – στρατηγικό εταίρο και μάλιστα πολύτιμο.

Η δήλωση της εκπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας εστιάζεται σε προβλήματα που υπάρχουν στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με αιχμή του S-400, αλλά και τους δημοκρατικούς και το κράτος δικαίου, που υποφέρουν στην Τουρκία.

Αν η δήλωση του Λευκού Οίκου συνδυαστεί με τα όσα δήλωσε καταθέτοντας στη γερουσία ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, βλέπουμε να διαμορφώνεται μία διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας από την Ουάσιγκτον.

Να υπενθυμίσουμε ότι απαντώντας σε ερωτήσεις γερουσιαστών, ο Άντονι Μπλίνκεν είχε αποκαλέσει την Τουρκία «ούτω καλούμενο στρατηγικό εταίρο» που «είναι κατ’ ακρίβεια ευθυγραμμισμένος με τον μεγαλύτερο στρατηγικό μας ανταγωνιστή».

«Σε τελική ανάλυση η Τουρκία είναι μία σύμμαχος η οποία τοποθετείται εν πολλοίς με τρόπο που δεν αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μία πολλή ουσιαστική πρόκληση για μας κι είμαστε ξεκάθαροι γι’ αυτό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, για τη συνομιλία Σάλιβαν – Καλίν, οι διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας με αιχμή την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως αυτό με τους ρωσικούς πυραύλους S-400, τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, ήταν βασικά θέματα που συζήτησαν την Τρίτη στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, με τον επικεφαλής των συμβούλων και εκπρόσωπο του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Emily Horne, ο κ. Σάλιβαν υπογράμμισε την επιθυμία της κυβέρνησης Μπάιντεν να οικοδομήσει εποικοδομητικούς δεσμούς ΗΠΑ-Τουρκίας, επεκτείνοντας τους τομείς συνεργασίας και με αποτελεσματική διαχείριση των διαφωνιών.

«Μετέφερε την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τη διατλαντική ασφάλεια μέσω του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ανησυχία που η απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία υπονομεύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας».

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας ανέφερε ότι «ο κ. Σάλιβαν χαιρέτισε την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας και εξέφρασε την υποστήριξη του στα σχέδια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Γκουτέρες για την επανάληψη των συνομιλιών για την Κύπρο».

Στέλνοντας ακόμ η ένα μήνυμα στην Τουρκία, ο Τζέικ Σάλιβαν – σύμφωνα με την ανακοίνωση – υπογράμμισε «την ευρεία δέσμευση της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου», τομείς που υποφέρουν στην Τουρκία, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Αναφέρει τέλος, ότι Σάλιβαν και Καλίν συμφώνησαν να συνεργαστούν σε παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η πανδημία COVID-19 και η κλιματική αλλαγή, και να διαβουλεύονται στενά για περιφερειακά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Statement by NSC Spokesperson Emily Horne on National Security Advisor Jake Sullivan’s Call with Ibrahim Kalin, Spokesperson and Chief Advisor to the President of Turkey

National Security Advisor Jake Sullivan spoke by phone today with Ibrahim Kalin, Spokesperson and Chief Advisor to the President of Turkey. Mr. Sullivan underscored the Biden Administration’s desire to build constructive U.S.-Turkey ties, expanding areas of cooperation and managing disagreements effectively. He conveyed the administration’s intention to strengthen transatlantic security through NATO, expressing concern that Turkey’s acquisition of the Russian S-400 surface-to-air missile system undermines alliance cohesion and effectiveness. Mr. Sullivan welcomed the resumption of exploratory talks between Turkey and Greece, and he expressed support for plans by United Nations Secretary General Guterres to resume talks on Cyprus. He underscored the Biden administration’s broad commitment to supporting democratic institutions and the rule of law. They agreed to cooperate on global challenges, such as the COVID-19 pandemic and climate change, and to consult closely on regional issues of mutual concern.

