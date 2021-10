Προσεκτικές δηλώσεις Βαρθολομαίου και Αμερικανών, μετά τις συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη με Μπάιντεν – Μπλίνκεν

Ουάσιγκτον.- Του Πέτρου Κασφίκη/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και με τον Αμερικάνο υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Όπως υπογράμμισαν εκκλησιαστικοί κύκλοι, δεν επρόκειτο για εθιμοτυπικές επαφές, καθώς οι δύο συναντήσεις έγιναν με διευρυμένες αντιπροσωπείες και με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η προώθηση των θρησκευτικών ελευθερίων ανά τον κόσμο, αλλά και η αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση της πανδημίας ήταν ορισμένα από τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων.

Κατάσταση στην Τουρκία και πίεση για την Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Από την πλευρά της πατριαρχικής αντιπροσωπείας, τονίστηκε ότι η υπάρχουσα κατάσταση με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως υπογραμμίστηκε, η Τουρκία επιχειρεί να θέσει το θέμα στη βάση της αμοιβαιότητας με την Ελλάδα και ζητάει παράλογα αντίτιμα, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από την πλευρά της Αθήνας. Υπό αυτό το πρίσμα, η πατριαρχική αποστολή ζήτησε να αποσυνδεθεί το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από την ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για τον λόγο αυτό, ζήτησαν από τις ΗΠΑ να αναβαθμίσουν πολιτικά το θέμα και να κάνουν ένα επιπλέον βήμα που θα κινείται πέρα από το επίπεδο της ρητορικής. Όπως μάλιστα ειπώθηκε χαρακτηριστικά, η Ουάσιγκτον πρέπει να αλλάξει τακτική, καθώς η πολιτική της δεν έχει αποδώσει κανένα αποτέλεσμα για τη Χάλκη. Όσον αφορά την κατάσταση στην Τουρκία, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αίσθηση ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ιδιαίτερα στριμωγμένος, καθώς η οικονομία της χώρας του βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, και εμφανίστηκε περίεργος για το πως θα αντιδράσει από εδώ και πέρα.

Διαθρησκευτικός Διάλογος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γνωρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιστός καθολικός. Ως εκ τούτου, του μετέφερε τις ευχές και τους εγκάρδιους χαιρετισμούς από τον Πάπα Φραγκίσκο, με τον οποίο είχε συναντηθεί πριν από μια εβδομάδα. Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον διαθρησκευτικό διάλογο που διεξάγεται με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και με άλλες χριστιανικές ομολογίες. Υπό αυτό το πρίσμα, παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από κοινού με την Ρωμαιοκαθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία για τη παροχή εμβολίων σε χώρες του τρίτου κόσμου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν άνετα. Ο κ. Μπάιντεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σχολιάζοντας ότι είναι μια κίνηση τόσο ηθικά όσο και πρακτικά ορθή.

Αυτοκεφαλία Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, στις συναντήσεις τέθηκαν επί τάπητος οι συστηματικές κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του Πατριαρχείου Μόσχας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι συγκεκριμένες ενέργειες που γίνονται με πρόσχημα τη παροχή αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αντίκεινται στην εκκλησιαστική κανονικότητα και υποσκάπτουν την ενότητα της Ορθοδοξίας. Όπως ειπώθηκε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στον αμερικανικό παράγοντα για τον μη εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ρωσία.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο και στο Στέιτ Ντιπαρτμεντ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ικανοποίηση του, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι ένας άνθρωπος με πίστη και όραμα. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία κοντόφθαλμη πολιτική ατζέντα να παρέμβει στις σχέσεις μας, που γίνονται μέσω και μέσα στον Χριστό Ιησού, τον Κύριο και Σωτήρα του κόσμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην επαναβεβαίωση ότι το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελεί συνεχή προτεραιότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Αμερικανό ΥΠΕΞ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Τι συζήτησαν

Η συνάντηση είχε διευρυμένο χαρακτήρα και έγινε με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη «δέσμευση των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο και τις ευκαιρίες συνεργασίας με την Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα παγκοσμίως σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και για τις θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία και στην περιοχή. Συζήτησαν επίσης την επιτακτική ανάγκη για την επείγουσα αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

