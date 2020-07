O υφυπουργός Εξωτερικών Φίλιπ Ρίκερ ανήσυχος για τουρκικές προκλητικές ενέργειες – Δηλώσεις για τουρκική NAVTEX

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Την πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για την τουρκική NAVTEX, επιβεβαίωσε ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Φίλιπ Ρίκερ, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του καναλιού OPEN, Μιχάλη Ιγνατίου. Ο κ. Ρίκερ που ξεκίνησε σήμερα τριήμερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες, μιλούσε στους δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης και δεν παρέλειψε να μνημονεύσει και τις σημερινές δηλώσεις Πάιατ από την Αλεξανδρούπολη, όπου τόνισε πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι και το Καστελόριζο έχει υφαλοκρηπίδα.

«Όπως ακούσατε, οι ΗΠΑ είναι βαθιά ανήσυχες για τα ανακοινωθέντα σχέδια της Τουρκίας να ερευνήσει για φυσικούς πόρους σε περιοχές όπου Ελλάδα και Κύπρος διεκδικούν (assert) δικαιοδοσία. Ανησυχούμε για ενέργειες που είναι προκλητικές και αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», είπε ο Φίλιπ Ρίκερ.

Ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κάτι που θα έπρεπε να προωθήσει τη συνεργασία, που θα μπορούσε να παράσχει τα θεμέλια για βιώσιμη ενέργεια, ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή.

«Ξέρετε, όπως εγώ, ότι αυτός είναι ένας πολύπλοκος στρατηγικός χώρος. Θέλουμε οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή – απλώς σας θυμίζω ότι η Τουρκία, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ είναι όλοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ – να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα με πνεύμα συνεργασίας», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός επίσημος επανέλαβε το μήνυμα που έδωσε προηγουμένως η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς κι αλλού στην Ευρώπη, προτρέποντας τις τουρκικές αρχές να μην πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις που αυξάνουν τις εντάσεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτό το μήνυμα. Ίσως είδατε σήμερα τα σχόλια του πρέσβη Πάιατ στην Αλεξανδρούπολη. Διατηρούμε επαφή και με τις δύο πρεσβείες μας στην Αθήνα και την Άγκυρα, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση», ολοκλήρωσε ο Φίλιπ Ρίκερ.

Πριν επιστρέψει το Σάββατο στις ΗΠΑ, ο κ. Ρίκερ θα έχει επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους του με στόχο την προώθηση των διατλαντικών σχέσεων.

Philip Reeker

Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affaires

