Ο Λευκός Οίκος για την τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν – Ερντογάν

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν λίγο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία μ»του διαβίβασε το ενδιαφέρον του για μία εποικοδομητική διμερή σχέση με διευρυμένους τομείς συνεργασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαφωνιών».

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, για να συζητήσουν το πλήρες εύρος των διμερών και περιφερειακών θεμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Readout of President Joseph R. Biden, Jr. Call with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey

President Joseph R. Biden spoke today with Turkish President Recep Tayyip Erdogan, conveying his interest in a constructive bilateral relationship with expanded areas of cooperation and effective management of disagreements. The leaders agreed to hold a bilateral meeting on the margins of the NATO Summit in June to discuss the full range of bilateral and regional issues.