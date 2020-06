Ο γερουσιαστής Μενέντεζ θέτει προ των ευθυνών της την κυβέρνηση Τραμπ ζητώντας από τον Πομπέο την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Με εκτενή επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ καταγγέλλει την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τρόπο που απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα, τις προκλήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και άλλων χωρών, ενώ παράλληλα ζητά να της επιβληθούν αμέσως κυρώσεις CAATSA για την αγορά και εγκατάσταση των ρωσικών πυραύλων S-400.

«Σας παροτρύνω να εφαρμόσετε πλήρως τις κατάλληλες κυρώσεις CAATSA και τα βασικά στοιχεία του νόμου για την ενέργεια και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, μια κρίσιμη σημαντική έκφραση δέσμευσης για τη σχέση μας με την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ», τονίζει στον Μάικ Πομπέο ο γερουσιαστής Μενέντεζ.

Ταυτόχρονα ζητά από τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να προγραμματίσει εκ νέου την αναβληθείσα στις αρχές Ιανουαρίου επίσκεψή του στην Κύπρο.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μενέντεζ αναφέρει στον υπουργό Εξωτερικών ότι του απευθύνεται για του εκφράσει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες τουρκικές ενέργειες που σηματοδοτούν μια κλιμάκωση της επιθετικότητας της στην ανατολική Μεσόγειο κατά τρόπο που απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

Επισημαίνει ότι οι δεσμοί των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο και ο νόμος για την ενέργεια και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου του 2019, τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τις πιστώσεις FY20, προσπάθησε να τις ενισχύσει. Ο γερουσιαστής ευχαριστεί τον κ. Πομπέο για την προσωπική του δέσμευση στην ενίσχυση αυτών των σημαντικών σχέσεων μέσω της εμπλοκής του σε συνόδους κορυφής «3+1».

«Ωστόσο, γράφει, τους τελευταίους μήνες ο Πρόεδρος Ερντογάν απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και τα αμερικανικά πολιτικά συμφέροντα αυξάνοντας την επιθετικότητα εναντίον των Ελλήνων και Κυπρίων εταίρων μας».

Ο κ. Μενέντεζ χαρακτηρίζει ως μία από τις σαφέστερες αποδείξεις για τη μέθοδο της αποσταθεροποιητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, την αγορά του συστήματος S-400, το οποίο απειλεί σοβαρά τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, λέγοντας ότι αν και το Κογκρέσο προσπάθησε να την πείσει για τους πυραύλους Patriot, “ο Ερντογάν επέλεξε τον Βλαντιμίρ Πούτιν”.

«Η επιλογή της Τουρκίας θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Άγκυρας στη συμμαχία – ένα θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ – και θέτει σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η αγορά στρατιωτικού συστήματος 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί σαφώς μια σημαντική συναλλαγή με τον ρωσικό αμυντικό τομέα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία των ΗΠΑ, η οποία πυροδοτεί κυρώσεις. Η κατάλληλη απάντηση είναι σαφής. Κύριε υπουργέ Πομπέο, γράφω με ένα απλό αίτημα προς την κυβέρνηση: ακολουθήστε το νόμο».

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ εξηγεί στην επιστολή του εξηγεί γιατί πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση της Τουρκίας ότι εφαρμόστηκε για την Κίνα και τονίζει ότι «η εφαρμογή διαφορετικού προτύπου στην Τουρκία με βάση την προσωπική «έλξη» που ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται προφανώς να αισθάνεται για τον Πρόεδρο Ερντογάν, δεν είναι τρόπος να ασκήσει κανείς εξωτερική πολιτική. Η αποτυχία της κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για αυτήν την αγορά θα μειώσει δραστικά το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των κυρώσεων CAATSA για άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές αγορές ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού».

Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητική συμπεριφορά σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφει ότι από τον Ιανουάριο, η Τουρκία έχει γίνει η τελευταία χώρα που παραβιάζει το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη και έχει αξιοποιήσει τη στρατιωτική υποστήριξη στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για να προωθήσει μια παράνομη συμφωνία θαλάσσιων συνόρων που αγνοεί όχι μόνο τους νόμιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά επίσης το βασικό διεθνές δίκαιο.

«Τέτοιες πράξεις έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή, υπογραμμίζει ο κ. Μενέντεζ, επισημαίνοντας στον υπουργό Εξωτερικών και τις πρόσφατες επιθετικές ενέργειες της Άγκυρας στο Βόρειο Ιράκ και την πρόθεσή της να δημιουργήσει εκεί προσωρινές στρατιωτικές βάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας για να κτυπήσει τους Κούρδους μαχητές κατά μήκος της παραμεθόριας περιοχής του Ιράκ και της Τουρκίας.

Σχετικά με της τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, γράφει πως τις τελευταίες εβδομάδες, τα τουρκικά πλοία έχουν αυξήσει τις δραστηριότητες εξερεύνησης στην ΑΟΖ της Κύπρου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την αναστολή των δραστηριοτήτων έρευνας των διεθνών ενεργειακών εταιρειών κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει ευπρόσδεκτα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε Τούρκους που εμπλέκονται στην παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ. Σε αλληλεγγύη με τους συμμάχους και τους φίλους μας στην Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να επιβάλουν αμέσως κυρώσεις σε αυτά τα ίδια άτομα».

Αναφορές υπάρχουν και στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τους κινδύνους που εγκυμονούν.

«Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κυπριακής και ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, γράφει ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, υπογραμμίζουν την έλλειψη δέσμευσης του Προέδρου Ερντογάν στο κράτος δικαίου, την οποία η τουρκική κυβέρνηση απέδειξε και πάλι την περασμένη εβδομάδα, καταδικάζοντας τον υπάλληλο του αμερικανικού προξενείου Metin Topuz σε σχεδόν εννέα χρόνια φυλάκισης χωρίς αξιόπιστα στοιχεία για να υποστηρίξει τις κατηγορίες κατά αυτού. Η μεταχείριση της Τουρκίας για τον κ. Τοπούζ αντιπροσωπεύει μια σοβαρή παραβίαση της δικαιοσύνης και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να επιτρέψουν αυτήν την μεταχείριση του προσωπικού της τοπικής πρεσβείας μας».

Τέλος, αφού του ζητά την επιβολή κυρώσεων CAATSA, καλώ τον υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο Τραμπ να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για να υπερασπιστούν το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα και σε όλο τον κόσμο, από καταχρήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίζουν σήμερα ο Metin Topuz και δύο άλλα μέλη του τοπικού προσωπικού της πρεσβείας στην Τουρκία.

The Honorable Mike Pompeo

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street, N.W.

Washington, DC 20520

Dear Secretary Pompeo:

I am writing to express my deep concern about recent actions by the Republic of Turkey that mark an escalation in aggression in the eastern Mediterranean in a way that threatens U.S. interests. U.S. ties with Greece, Cyprus, and Israel are vital for stability in the eastern Mediterranean, and the Eastern Mediterranean Energy and Security Act of 2019, which the president signed into law as part of the FY20 appropriations bill, sought to strengthen these connections. As we discussed in Munich this past February, I appreciate your personal engagement in bolstering these important relationships through your engagement in “3+1” summits. However, in recent months President Erdogan has been threatening regional stability and U.S. policy interests by increasing aggression against our Greek and Cypriot partners.

One of the clearest manifestations of Turkey’s pattern of destabilizing behavior is its purchase of the S-400 air defense system from the Russian Federation, which severely threatened U.S. security interests in Europe. Before the purchase was finalized, Congress sought to work productively with the Administration to present Turkey with a NATO-compatible option of the U.S. PATRIOT missile defense system. However, Erdogan chose Vladimir Putin instead. Turkey’s choice calls into question Ankara’s commitment to the alliance – a bedrock of U.S. national security – and endangers NATO interoperability.

Moreover, the purchase of a $2.5 billion military system clearly constitutes a significant transaction with the Russian defense sector as defined in U.S. law, which triggers sanctions. The appropriate response is clear.

Secretary Pompeo, I am writing with a simple request for the Administration: follow the law.

Under the implementation standards your own Department has set, Russia’s delivery of the S-400 is a clear violation of CAATSA. When China purchased and took delivery of the exact same system from Russia, the United States rightly imposed CAATSA sanctions. Applying a different standard to Turkey based on the personal affinity that President Trump apparently feels for President Erdogan is no way to conduct foreign policy. The Administration’s failure to impose sanctions against Turkey for this purchase will drastically diminish the deterrent effect of CAATSA sanctions for other countries considering significant purchases of Russian military equipment.

Beyond the purchase of the S-400s, Turkey has increasingly violated the sovereignty of countries on its borders and across the Mediterranean.

Since January, Turkey has become the latest country to violate the UN arms embargo on Libya and has leveraged military support for Libya’s Government of National Accord to push an ill-conceived maritime

border agreement that ignores not only the legitimate claims of Greece and Cyprus, but also basic international law. Such actions run counter to efforts to promote stability in the region.

Last week, Turkey launched a major military invasion into the Kurdish areas of Iraq, composed of air-and-land offensives, threatening to further destabilize an already volatile and vulnerable region. Turkey has publicly said it plans to set up temporary military bases in Northern Iraq as part of this initiative to strike Kurdish militants along the Iraq/Turkey border area, further violating Iraqi sovereignty and international law.

Turkish violations of the Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ) are well documented. In recent weeks, Turkish ships have increased exploration activities in Cyprus’s EEZ, seeking to capitalize on the suspension of international energy companies’ exploration activities during the COVID-19 crisis. The European Union has taken welcome steps in sanctioning Turkish individuals involved in violating the Cypriot EEZ. In solidarity with our allies and friends in Europe, the United States should follow suit and immediately impose sanctions on these same individuals.

Cyprus is not our only partner in the Eastern Mediterranean dealing with Turkish violations of its sovereignty. In the air, Turkish jets violate the airspace of Greece nearly every day, endangering Greek pilots and civilians living below. It may only be a matter of time before this recklessness results in loss of life or destruction of property.

Turkey’s repeated violations of Cypriot and Greek sovereignty highlight President Erdogan’s lack of commitment to the rule of law, which the Turkish government again demonstrated last week by sentencing U.S. consulate employee Metin Topuz to nearly nine years in prison with no credible evidence to support the charges against him. Turkey’s treatment of Mr. Topuz represents a grave miscarriage of justice, and the United States must not let this treatment of our local embassy staff stand.

It is my sincere hope that in the future we can count on a democratic, productive partner in our NATO ally Turkey. However, we must uphold our own laws in pursuit of our interests and stand with our allies in the face of aggression. I urge you to fully implement appropriate CAATSA sanctions and core components of the Eastern Mediterranean Energy and Security Act, a critically important expression of commitment to our relationship with Cyprus, Greece, and Israel. I also urge you to reschedule your postponed visit Cyprus as soon as possible so that we can further advance these goals. Finally, I call on you and President Trump to step up your efforts to defend our local embassy staff, in Turkey and around the world, from abuses like what Metin Topuz and two other local embassy staff in Turkey now face.

Sincerely,

Robert Menendez

Ranking Member