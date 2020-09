ΜΟΕ και αποφυγή μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητά ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ηνωμένα Έθνη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τη σημασία της ανάπτυξης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της αποφυγής μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη μελλοντική επιτυχία των διαπραγματεύσεων του κυπριακού, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε με την ευκαιρία την έναρξης της 75ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, με δεδομένη την αναφορά στην έκθεσή του για ανάγκη δημιουργίας κλίματος υποβοηθητικού στις διαπραγματεύσεις, τι αναμένει από τις δύο κοινότητες, τις εγγυήτριες δυνάμεις κι άλλους πρωταγωνιστές, ο ΓΓ ανέφερε ότι υπάρχει ομοφωνία να περιμένουμε για τις «εκλογές» στη βόρειο Κύπρο – όπως αποκάλεσε τα κατεχόμενα – πριν προχωρήσουμε με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που οραματιζόμαστε.

«Μόλις πραγματοποιηθούν, είναι η πρόθεσή μου να συγκαλέσω ξανά τους πέντε βασικούς εταίρους – τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις δύο κοινότητες – και επίσης να ξαναρχίσω τον διάλογο με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, σε συνέχεια του δείπνου που οργάνωσα στο Βερολίνο, πριν από λίγους μήνες».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε την βαθιά του πεποίθηση ότι στο μεταξύ είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη μελλοντική επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων.

«Και είμαι απόλυτα δεσμευμένος, ότι μόλις δημιουργηθεί η ευκαιρία – όπως είπα υπάρχει συναίνεση για να περιμένουμε τις εκλογές στη βόρεια Κύπρο – είμαι απόλυτα δεσμευμένος στην αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας», κατέληξε.

H αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν το βασικό θέμα της εναρκτήριας τοποθέτησης του ΓΓ και όπως προανήγγειλε και της ομιλίας του στην ολομέλεια της εναρκτήριας συνεδρίασης της 75ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να βρει τρόπους για την εφαρμογή μέχρι τα τέλη του έτους της πρότασής του για παγκόσμια εκεχειρία όσο διαρκεί η πανδημία.

Ταυτόχρονα προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αυξανόμενη αντίδραση στον εμβολιασμό.

It is my deep belief that in between it is very important to develop confidence building measures and to avoid any unilateral actions that could undermine the future success of these negotiations. And I am totally committed, as soon as the opportunity is created – as I said there is a consensus to wait for the elections in the northern Cyprus – I am totally committed to revitalize the political process.

In your latest report on Cyprus you have stressed the need for a conducive environment to resume negotiations. Could you elaborate what do you expect from the two communities, Turkey and the other guarantors and possibly other key players in the area?

SG

It was a consensus that we wait for the elections in northern Cyprus before moving on with the diplomatic initiatives that we had envisaged. As soon as they take place it’s my intention tp convene again the five key partners – the guarantors and the two communities – and also to restart the dialogue with the leaders of the two communities, in the follow up of the dinner that I have been done in Berlin, a few months ago.

It is my deep belief that in between it is very important to develop confidence building measures and to avoid any unilateral actions that could undermine the future success of these negotiations. And I am totally committed, as soon as the opportunity is created – as I said there is a consensus to wait for the elections in the northern Cyprus – I am totally committed to revitalize the political process.