Με ψηφιακή συνεδρίαση ξεκίνησε τη θητεία του για την περίοδο 2020-2022 το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο – Ποιοί είναι οι “γερουσιαστές του Ελληνισμού”

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συγκάλεσε το νέο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει μέχρι την Κληρικολαϊκή Συνέλευση του 2022. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνθηκε στο νεοϊδρυθέν σώμα των “Γερουσιαστών για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό”, μία νέα δομή συνεργασίας κληρικών και λαϊκών από ολόκληρη την Ιερά Αρχιεπισκοπή με μεγάλο απόθεμα γνώσεων και εμπειριών.

Στην εισαγωγική του ομιλία ενώπιον του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, ο Σεβασμιώτατος σημείωσε:

“Υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς προκλήσεις στις μέρες μας την ίδια στιγμή που εργαζόμασταν εντατικά για να εξομαλύνουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Το γεγονός ότι πετύχαμε τόσα πολλά, αποτελεί μία σημαντική απόδειξη για το επίπεδο της συνεργασίας και της αφοσίωσης όλων σας σ’ αυτή την Επαρχία της Πρωτόθρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου” (το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Σεβασμιωτάτου βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.goarch.org/-/address-archdiocesancouncil-fall-2020.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα:

• Η έγκριση ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, στον οποίον αποτυπώνεται η διαρκής δέσμευση για την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από τους πιστούς.

• Η εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου ενημέρωση σχετικά με την πορεία διαμόρφωσης του νέου Καταστατικού Χάρτη, ο οποίος θα ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τονίστηκε για μία ακόμη φορά ότι μέχρι την τελική έγκριση του νέου Καταστατικού Χάρτη όλες οι οργανωτικές δομές εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν κανονικά.

• Η παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής (HC/HC) κ. Γεώργιο Καντώνη της πορείας σταθεροποίησης και ανάπτυξης της Σχολής, παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί η πανδημία.

• Οι συντονισμένες προσπάθειες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Επιτροπής Επιδομάτων της Αρχιεπισκοπής και του Συμβουλίου των Πρεσβυτέρων της Αρχιεπισκοπής για την επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης κατά έναν τρόπο που θα είναι αποδεκτός από όλους και θα διασφαλίζει το μέλλον του ιερού κλήρου μας.

• Μία έκθεση από την οποία προκύπτει ότι η ολοκλήρωση της ανέγερσης του Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου στο Διεθνές Κέντρο Εμπορίου έχει δρομολογηθεί για το φθινόπωρο του 2021.

• Μία έκθεση από το Γραφείο Νεολαίας σχετικά με τις δράσεις του, ιδίως στις συνθήκες της πανδημίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επαναφορά της δημοφιλούς διαδικτυακής σειράς “Be the Bee”.

Στην καταληκτήρια τοποθέτησή του, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος υπογράμμισε:

“Είμαι πολύ υπερήφανος που ο λαός μας, ο ελληνορθόδοξος λαός της Αμερικής, δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την πίστη του στον Θεό και την Εκκλησία κατά τη διάρκεια της παρούσης κρίσεως. Ωστόσο, σε όλη την κοινωνία παρατηρήθηκε μία κρίση εμπιστοσύνης κατά τη δύσκολη αυτή χρονιά. Η κρίση αυτή αποτυπώθηκε στην οικονομία, στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, στην εμφάνιση του εξτρεμισμού και των θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες συνήθως είναι κρυμμένες στο σκοτάδι, αλλά πλέον τις βλέπουμε ξεκάθαρα στον δημόσιο χώρο.

“Ας πάρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κουράγιο από τη στάση των πιστών μας τη χρονιά που πέρασε. Αντιμετωπίσαμε μια ιδιαίτερα δυνατή καταιγίδα, η οποία μας κόστισε την ζωή δικών μας ανθρώπων και τη δοκιμασία πολλών οικογενειών που θρηνούν και δεν είχαν καν τη δυνατότητα να χαιρετίσουν για τελευταία φορά τους οικείους τους εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών. Αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε τη συμμετοχή μας στις Ιερές Ακολουθίες και να λάβουμε μέτρα λιτότητας σε όλη την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας.

“Παρ’ όλα αυτά, δεν χάσαμε την πίστη μας! Δεν παρεκκλίναμε από το σκοπό και την αποστολή μας! Οι ιερείς μας ανακάλυψαν νέους τρόπους διακονίας και η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, αναζήτησε νέες συνεργασίες και διοχέτευσε πόρους, όπως ποτέ άλλοτε. Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο να ελπίζουμε στο μέλλον, έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες στο 2021”.

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος διόρισε τους εξής 17 κληρικούς και 12 λαϊκούς ως «Γερουσιαστές του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας»:

There were 17 priests and 12 lay members appointed by jthe Archbishop as Senators of Hellenism and Orthodoxy. The list will be added to in the future.

Mr. Clifford Argue

Fr. John Bakas

Fr. Peter Chamberas

Mr. Fred Chapekis

Fr. Paul Costopoulos

Fr. Athanasios Demos

Fr. George Dragas

Mrs. Mary Jaharis

Fr. Alexander Karloutsos

Mr. Stamatios Kartalopoulos

Fr. Stephen Kyriacou

Fr. Alexander Leondis

Mr. Andrew Manatos

Mr. George Marcus

Fr. John Metaxas

Fr. James Moulketis

Fr. Dean Paleologos

Fr. Thomas Paris

Mr. John Payiavlas

Miss Paulette Poulos

Fr. George Poulos

Dr. Louis Roussalis

Fr. Sarantos Serviou

Fr. Constantine Sitaras

Mrs. Aphrodite Skeadas

Fr. Robert Stephanopoulos

Fr. Dionysios Strouzas

Dr. Roy Vagelos

Fr. Alexander Veronis