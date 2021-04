Ιστορική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε προεκλογικά στην Αρμενική κοινότητα, αλλά και πιστός στις θέσεις του εδώ και δεκαετίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αναφέρθηκε στη Γενοκτονία των Αρμενίων, στην καθιερωμένη του δήλωση, για την Ημέρα Μνήμης των Αρμενίων.

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν στη γενοκτονία των Αρμενίων της Οθωμανικής περιόδου και δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια βιαιότητα. Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με τη σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από οθωμανικές αρχές, ενάμισι εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκε με πορείες στο θάνατό τους, σε μια εκστρατεία εξόντωσης», αναφέρει το μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνοντας ότι τιμούμε τα θύματα των Meds Yeghern, έτσι ώστε οι φρικαλεότητες που συνέβησαν να μην χαθούν ποτέ στην ιστορία. Και θυμόμαστε έτσι ώστε να παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση ενάντια στη διαβρωτική επίδραση του μίσους σε όλες τις μορφές του.

«Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα σπίτια και νέες ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Με δύναμη και ανθεκτικότητα, ο Αρμενικός λαός επέζησε και ανοικοδόμησε την κοινότητά του. Για δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική ιστορία που έφερε τόσους πολλούς από τους προγόνους τους στις ακτές μας. Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέπουμε αυτόν τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το κάνουμε αυτό όχι για να απονείμουμε κατηγορία, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπογραμμίζει πως καθώς σήμερα θρηνούμε ό, τι χάθηκε, ας στρέψουμε επίσης τα μάτια μας στο μέλλον – προς τον κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε για τα παιδιά μας.

«Έναν κόσμο που δεν λερώνεται από τις καθημερινά κακά της μισαλλοδοξίας και της αδιαλλαξίας, όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Ας ανανεώσουμε την κοινή μας αποφασιστικότητα για να αποτρέψουμε μελλοντικές φρικαλεότητες από οπουδήποτε στον κόσμο. Και ας συνεχίσουμε την επούλωση και τη συμφιλίωση για όλους τους ανθρώπους του κόσμου».

Καταλήγοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος Μπάιντεν τονίζει πως ο Αμερικανικός λαός τιμά όλους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία η οποία άρχισε πριν 106 χρόνια σαν σήμερα.

Statement by President Joe Biden on Armenian Remembrance Day

Each year on this day, we remember the lives of all those who died in the Ottoman-era Armenian genocide and recommit ourselves to preventing such an atrocity from ever again occurring. Beginning on April 24, 1915, with the arrest of Armenian intellectuals and community leaders in Constantinople by Ottoman authorities, one and a half million Armenians were deported, massacred, or marched to their deaths in a campaign of extermination. We honor the victims of the Meds Yeghern so that the horrors of what happened are never lost to history. And we remember so that we remain ever-vigilant against the corrosive influence of hate in all its forms.

Of those who survived, most were forced to find new homes and new lives around the world, including in the United States. With strength and resilience, the Armenian people survived and rebuilt their community. Over the decades Armenian immigrants have enriched the United States in countless ways, but they have never forgotten the tragic history that brought so many of their ancestors to our shores. We honor their story. We see that pain. We affirm the history. We do this not to cast blame but to ensure that what happened is never repeated.

Today, as we mourn what was lost, let us also turn our eyes to the future—toward the world that we wish to build for our children. A world unstained by the daily evils of bigotry and intolerance, where human rights are respected, and where all people are able to pursue their lives in dignity and security. Let us renew our shared resolve to prevent future atrocities from occurring anywhere in the world. And let us pursue healing and reconciliation for all the people of the world.

The American people honor all those Armenians who perished in the genocide that began 106 years ago today.