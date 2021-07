Ισχυρή παρέμβαση Αντονι Μπλίνκεν για τα Βαρώσια

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Με δημόσια τοποθέτηση του ιδίου του υπουργού Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, η αμερικανική κυβέρνηση αντέδρασε στις χθεσινές εξαγγελίες του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, για τα Βαρώσια. Σε γραπτή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, ο Αντονι Μπλίνκεν υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν την ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τη μεταφορά τμημάτων τν Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακό έλεγχο.

«Αυτή η κίνηση είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά Βαρώσια να διοικούνται από τα Ηνωμένα Έθνη. Από τον Οκτώβριο του 2020, όταν οι Τουρκοκύπριοι, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ανακοίνωσαν το άνοιγμα της παραλίας των Βαρωσίων και άρχισαν να αναλαμβάνουν δράσεις για την εφαρμογή αυτής της απόφασης, Τουρκοκύπριοι και Τουρκία έχουν αγνοήσει τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιστρέψουν τα μονομερή τους βήματα στα Βαρώσια», σημειώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις Τουρκοκυπριακές ενέργειες στα Βαρώσια, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ως προκλητικές, απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε συνομιλίες για διευθέτηση.

«Προτρέπουμε τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία να αντιστρέψουν την απόφασή τους που ανακοινώθηκε σήμερα και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Οκτώβριο του 2020», αναφέρει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με ομοειδείς εταίρους «για να παραπέμψουν αυτήν την κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και θα προτρέψουν μια ισχυρή αντίδραση».

Καταλήγοντας ο Αντονι Μπλίνκεν υπογραμμίζει τη σημασία της αποφυγής προκλητικών μονομερών δράσεων που αυξάνουν τις εντάσεις στο νησί και παρεμποδίζουν τις προσπάθειες επανάληψης των συνομιλιών διευθέτησης του κυπριακού, σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Παραμένουμε υποστηρικτές μιας κυπριακής ηγεσίας συνολικής διευθέτησης για την επανένωση του νησιού ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας προς όφελος όλων των Κυπρίων και της ευρύτερης περιοχής», συμπλήρωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών..

Transfer of Parts of Varosha to Turkish Cypriot Control

07/20/2021 09:09 PM EDT

Antony J. Blinken, Secretary of State

The United States condemns the announcement by Turkish Cypriot leader Ersin Tatar and Turkish President Recep Tayyip Erdogan today regarding the transfer of parts of Varosha to Turkish Cypriot control. This move is clearly inconsistent with UN Security Council Resolutions 550 and 789, which explicitly call for Varosha to be administered by the United Nations.

Since October 2020 when Turkish Cypriots, with the support of Turkey, announced the opening of the Varosha beachfront and began taking actions to implement this decision, Turkish Cypriots and Turkey have ignored calls from the international community and the UN Security Council to reverse their unilateral steps on Varosha. The United States views Turkish Cypriot actions in Varosha, with the support of Turkey, as provocative, unacceptable, and incompatible with their past commitments to engage constructively in settlement talks. We urge Turkish Cypriots and Turkey to reverse their decision announced today and all steps taken since October 2020.

The United States is working with like-minded partners to refer this concerning situation to the UN Security Council and will urge a strong response.

We underscore the importance of avoiding provocative unilateral actions that increase tensions on the island and hinder efforts to resume Cyprus settlement talks in accordance with UN Security Council resolutions. We remain supportive of a Cypriot-led comprehensive settlement to reunify the island as a bizonal, bicommunal federation to benefit all Cypriots and the wider region.