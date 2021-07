Η Βρετανία αποδέχθηκε να κατονομάζονται Τουρκία – Τουρκοκύπριοι στην προεδρική δήλωση – Σε σιωπηρή διαδικασία μέχρι τις 9 πμ (EDT)

Ηνωμένα Έθνη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Νέα Υόρκης, η Βρετανία παρουσίασε νέο σχέδιο προεδρικής δήλωσης για τα Βαρώσια, όπου αναφέρεται ρητώς ΄/ότι οι ανακοινώσεις της 20ης Ιουλίου για το άνοιγμα τμήματος της περιφραγμένης περιοχής έγιναν από Τούρκους και Τουρκοκύπριους ηγέτες. Το προσχέδιο τέθηκε σε σιωπηρή διαδικασία η οποία λήγει στις 9 το πρωί τοπική ώρα (4 μμ ώρα Κύπρου).

Την Πέμπτη, μετά το σπάσιμο της σιωπηρής διαδικασίας από Κίνα, Ινδία και Ιρλανδία, υπήρξαν συνεχείς διαβουλεύσεις Λονδίνου – Λευκωσίας και Λονδίνου Ουάσιγκτον, που ζητούσαν τη συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά και να σημειώνεται ότι υπάρχει παραβίαση των ψηφισμάτων και ανακοινώσεων του Σ.Α. Η πρώτη απαίτηση ικανοποιήθηκε πλήρως και η δεύτερη πλησίασε πολύ, μετά τις τροποποιήσεις του πρώτου σχεδίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί η σθεναρή στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του οποίου ο επικεφαλής Άντονι Μπλίνκεν είχε προβεί σε δηλώσεις για ισχυρή αντίδραση του Σ.Α. σχετικά με τα Βαρώσια και έμενε εκτεθειμένος από το βρετανικό προσχέδιο.

Σήμερα είχαν προγραμματιστεί και διαβουλεύσεις του Σ.Α. για το σχέδιο ψηφίσματος για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύμφωνα με το τελευταίο βρετανικό σχέδιο:

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει τη δήλωση του Προέδρου του της 9ης Οκτωβρίου 2020 (S / PRST / 2020/9) σχετικά με τα Βαρώσια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 550 (1984) και της απόφασης 789 (1992) Το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε απόπειρες διευθέτησης οποιουδήποτε μέρους των Βαρωσίων από ανθρώπους εκτός των κατοίκων του είναι απαράδεκτες και ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την ανακοίνωση στην Κύπρο από Τούρκους και Τουρκοκύπριους ηγέτες στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με περαιτέρω εκ νέου ανοίγματος τμήματος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για αυτές τις μονομερείς ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την άμεση αναστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί στα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020. Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που είναι σε μη συμφωνία με τα ψηφίσματά του και θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να βλάψουν τις προοπτικές για μια διευθέτηση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού και της εφαρμογής των ψηφισμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ και του σεβασμού της ελεύθερης μετακίνησης της UNF1CYP.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια διαρκή, συνολική και δίκαιη διευθέτηση σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού και βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και την υποστήριξή του για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα.

Τέλος, το Σ.Α. δηλώνει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα.

Draft PRST on Varosha

Statement by the President of the Security Council

At the (XXth] meeting of the Security Council, held on [XX] July 2021, in connection with the Council’s consideration of the item entitled (XXX], the President pf the Security Council made the following statement on behalf of the Council:

“The Security-Council reaffirms the statement of its President of 9 October 2020 (S/PRST/2020/9) on Varosha.

“The Security Council reaffirms the status of Varosha as set out in previous United Nations Security Council resolutions, including resolution 550 (1984) and resolution 789 (1992). The Security Council reiterates that any attempts to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants is inadmissible and that no actions should be carried out in relation to Varosha that are not in accordance with its resolutions.

“The Security Council condemns the announcement in Cyprus by Turkish and Turkish Cypriot leaders on 20 July 2021 on the further reopening of a part of the fenced-off area of Varosha. The Security Council expresses its deep regret regarding these unilateral actions that run contrary to its previous resolutions and statements.

“The Security Council calls for the immediate reversal of this course of action and the reversal of all steps taken on Varosha since October 2020. The Security Council underscores the need to avoid any further unilateral actions not in accordance with its resolutions and that could raise tensions on the island and could harm prospects for a settlement.

“The Security Council stresses the importance of full respect and implementation of its resolutions, including the transfer of Varosha to UN administration, and of respect for UNF1CYP’s freedom of movement.

“The Security Council reaffirms its commitment to an enduring, comprehensive and just settlement in accordance with the wishes of the Cypriot people, and based on a bicommunal, bizonal federation with political equality, as set out in relevant Security Council resolutions, and its support for the Secretary-General’s efforts.

“The Security Council shall remain seized of the matter.”