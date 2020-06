Η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου μιλά στη Greek News

“Τώρα, έχουμε την ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική επιτυχία. Να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προσμονής … Ένα μήνυμα της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, με επίκεντρο, ένα νέο brand: Το Ελληνικό Καλοκαίρι – Greek Summer»”

Η καμπάνια μας για το 2020 σαφώς και βασίζεται στην ασφάλεια και στην υγεία, μιας και η επιτυχία της Ελλάδας της δίνει τη δυνατότητα να έχει τουρισμό την ώρα που άλλες χώρες βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση περιορισμών, δηλώνει η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, στη Greek News, με την ευκαιρία της 11ης Εκστρατείας μας «Πάμε Ελλάδα».

Η πρόεδρος του ΕΟΤ εξηγεί πως θα λειτουργήσουν τα στάδια της επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, σημειώνοντας ότι τα αυστηρότερα πρωτόκολλα ακολουθούνται μόνο για αεροσκάφη που προέρχονται από αεροδρόμια της λίστας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Αεροπλοϊας.

« Ελπίζουμε σύντομα να συμπεριλάβουμε και τις ΗΠΑ με τις καλύτερες συνθήκες για όλους», ανέφερε.

Η Άντζελα Γκερέκου μιλά στη Greek News και για τη νέα καμπάνια του ΕΟΤ που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην «Αίγλη», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.

«Αυτό που μας ξεχωρίζει σήμερα είναι ότι τα καταφέραμε… Κερδίσαμε αναγνώριση και σεβασμό. Τώρα, έχουμε την ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική επιτυχία. Να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προσμονής … Ένα μήνυμα της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, με επίκεντρο, ένα νέο brand: Το Ελληνικό Καλοκαίρι – Greek Summer».

Η πρόεδρος του ΕΟΤ υπογραμμίζει ότι αυτό που κάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα τόσο πολύτιμο δεν είναι μόνο η θάλασσα, ή μόνο ο ήλιος, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτά.

«Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μία κατάσταση ευτυχίας (state of mind). Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να συνδέεσαι με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι».

Εξηγεί τέλος πως ο συνδυασμός της αποτελεσματικής προβολής με την συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών επιλογών μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα νέο και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

«Και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό ώστε σε μία νέα διαμορφωμένη κατάσταση να έχει ένα σημαντικό μερίδιο της νέας τουριστικής πίτας, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως της τουριστικής κίνησης με προτεραιότητα στην υγειονομική ασφάλεια».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ερ. Μετά από δύο μηνών μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης της πανδημίας, η Ελλάδα ανοίγει ξανά τις πόρτες της στους ξένους επισκέπτες. Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο θέμα της εισόδου στην Ελλάδα και των πτήσεων;

Η “Ελλάδα έχει ανακοινώσει το σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού για όλον τον κόσμο. Αυτό θα γίνει σε δύο στάδια, από 15 Ιουνίου, με τα δύο μεγάλα αεροδρόμια να δέχονται τουρίστες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μετά την 1η Ιουλίου να ανοίγουν επίσης όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Επιτρέπουμε όλες τις πτήσεις αλλά θα έχουμε δύο πρωτόκολλα: Ένα για [πτήσεις από] τα αεροδρόμια που είναι στη λίστα της European Agency for the Safety of Aviation όπου θα ακολουθείται πρώτο πρωτόκολλο με πιθανή καραντίνα, και ένα δεύτερο πρωτόκολλο με δειγματοληπτικά τεστ που θα αφορά τα αεροδρόμια που δεν είναι σε αυτή τη λίστα.

Ερ. Οι ΗΠΑ είναι χώρα που αποτελεί ακόμη επίκεντρο της πανδημίας και πολλές πολιτείες της παραμένουν ακόμη κλειστές. Πότε θα είναι η Ελλάδα έτοιμη να δεχθεί επισκέπτες από την Αμερική, μεταξύ αυτών και τους Ομογενείς μας;

Δε βασίζουμε την απόφασή μας σε χώρες. Ακολουθούμε τη λίστα- όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει – του European Agency for the Safety of Aviation και έτσι ποια αεροδρόμια είναι σε περιοχές ή μέρη που έχουν πληγεί.

Στην πραγματικότητα αυτή η λίστα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα, οπότε θα την ακολουθήσουμε στενά και ελπίζουμε αυτή η λίστα θα γίνεται όλο και μικρότερη με τον καιρό.

Συνεπώς δεν περιορίζουμε καμία πτήση αλλά ακολουθούμε αυστηρότερα πρωτόκολλα μόνο για αεροσκάφη που προέρχονται από [αεροδρόμια] αυτής της λίστας. Ελπίζουμε σύντομα να συμπεριλάβουμε και τις ΗΠΑ με τις καλύτερες συνθήκες για όλους.

Ερ. Με ποιο σύνθημα η Ελλάδα απευθύνεται φέτος στους ξένους επισκέπτες; Τι θα μας πείτε για την καμπάνια του ΕΟΤ;

Φέτος το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο.. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, άλλαξε σχεδόν τα πάντα. Τον τρόπο που ζούμε, που δουλεύουμε, που κάνουμε διακοπές. Για αυτό η καμπάνια της Ελλάδας για το καλοκαίρι του 2020 θα είναι διαφορετική. Γιατί αυτό που μας ξεχωρίζει σήμερα είναι ότι τα καταφέραμε… Κερδίσαμε αναγνώριση και σεβασμό.

Τώρα, έχουμε την ευκαιρία, να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική επιτυχία. Να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προσμονής … Ένα μήνυμα της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, με επίκεντρο, ένα νέο brand:

Το Ελληνικό Καλοκαίρι – Greek Summer.

Τι κάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα τόσο πολύτιμο;

Δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο ο ήλιος, είναι κάτι περισσότερο από αυτά. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μία κατάσταση ευτυχίας (state of mind).

Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να συνδέεσαι με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι.

Ετσι, φέτος απολαύστε το ελληνικό καλοκαίρι όπου και αν είστε!»

Αυτό είναι το νέο μήνυμα που εκπέμπει σήμερα ο ελληνικός τουρισμός, και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του κόσμου, στις 4/6/20 παρουσία του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού, αλλά και φορέων του κλάδου.

Το αποτέλεσμα αυτό βγήκε από την συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και την Marketing Greece, που υλοποίησε την καμπάνια.

Και από τη στιγμή που το ελληνικό καλοκαίρι είναι συναίσθημα, μπορείς να το νιώσεις … οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Ο ΕΟΤ θα καταβάλλει όλες τις προσπάθειες για στοχευμένη προβολή σε κατάλληλες αγορές, και φυσικά θα επιδιώξει συνδιαφήμιση και νέες συνεργασίες με tour operators, προωθώντας ένα συνολικό σχέδιο ισχυρής και δυναμικής προβολής στο εξωτερικό, με καταχωρήσεις σε διεθνή ΜΜΕ και στο διαδίκτυο με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η προβολή με την διενέργεια μετρήσιμων αποτελεσμάτων αποτελεί την βασική μας επιλογή μιας και κάθε ευρώ των πολιτών που διανέμεται για την προβολή της χώρας πρέπει και θα έχει πολλαπλάσια αξία στην οικονομία.

Ο συνδυασμός της αποτελεσματικής προβολής με την συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών επιλογών μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας σε ένα νέο και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

Και αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισμό ώστε σε μία νέα διαμορφωμένη κατάσταση να έχει ένα σημαντικό μερίδιο της νέας τουριστικής πίτας, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως της τουριστικής κίνησης με προτεραιότητα στην υγειονομική ασφάλεια.

Ερ. Ποιες κινήσεις γίνονται στο θέμα των πτήσεων από τις ΗΠΑ, κυρίως των απευθείας;

Η προσπάθεια επανεκκίνησης και οι διεθνείς αφίξεις ξεκινούν από την αρχή, και με βαση της λίστας που ανέφερα ήδη. Ο Ελληνικός τουρισμός είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους επισκέπτες μας.

Γίνονται διπλωματικές κινήσεις καθώς ήδη ομάδες εργασίας δουλεύουν με συγκεκριμένες χώρες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες.

Καταλαβαίνετε υπό αυτές τις συνθήκες αναφέρομαι για όσους επιστρέφουν από τη χώρα μας, κανείς δε θα έρθει για λίγες μέρες και να κάτσει μετά για δύο εβδομάδες στο σπίτι του σε καραντίνα. Είμαστε σε διαρκείς συνομιλίες και αναμένουμε για τα καλύτερα.

Ερ. Ποια η συμβουλή σας στους Ομογενείς που θέλουν να έλθουν φέτος να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα; Θα είναι ασφαλείς; Τι θα πρέπει να προσέξουν και για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και των γύρω τους;

Η συμβουλή μου…καρτερικότητα και σχολαστική υγιεινή!! Η αποφασιστικότητα και οι σκληρές αποφάσεις που πήρε νωρίς ο Πρωθυπουργός ώστε να διασφαλίσει ότι θα προλαμβάνουμε την καμπύλη είναι μεγάλο κλειδί της επιτυχίας αυτής .

Η υπευθυνότητα με την οποία οι Έλληνες πολίτες εξέλαβαν το θέμα μας έκαναν όλους περήφανους. Ολοι ενωμένοι καταφέραμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.

Είναι γνωστά τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Τουρισμού αναφορικά με την συνολική τουριστική διαδικασία, τα ζητήματα υγειονομικής ασφάλειας και την υποδοχή πτήσεων από το εξωτερικό, ενώ καθώς εκδίδονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εξειδικεύεται περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας.

Οπως ήδη έχoυμε πει, προχωράμε σε μία στοχευμένη προσπάθεια προβολής της Ελλάδας και έχουμε δύο στόχους, από τη μία να προβάλλουμε τη χώρα μας ως μία ασφαλή επιλογή και από την άλλη να προωθήσουμε τη διενέργεια κρατήσεων που για εφέτος η προοπτική του last minute θα είναι η κυρίαρχη.

Αυτή η επανεκκίνηση όμως οφείλουμε να γίνει με ισορροπημένο τρόπο, με τρόπο που να προστατεύει πρώτα την ασφάλεια όλων μας.

Να επιτρέπει επίσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και πρωτόκολλα υγιεινής, τα ταξίδια, ώστε να αποφύγουμε τους κινδύνους.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει άριστη επίδοση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε έναν ιστότοπο ειδικά για να δείξει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χωρών και σε αυτόν τον ευρωπαϊκό ιστότοπο δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται η Ελλάδα.

Για αυτό και η καμπάνια μας για το 2020 σαφώς και βασίζεται στην ασφάλεια και στην υγεία μιας και η επιτυχία της Ελλάδας της δίνει τη δυνατότητα να έχει τουρισμό την ώρα που άλλες χώρες βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση περιορισμών.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το κυρίαρχο μας μήνυμα , το μήνυμα της ποιότητας των ελληνικών προορισμών και την ομορφιά του ταξιδιού, το φυσικό περιβάλλον τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ελληνικό κέφι και χαμόγελο.

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι ένα μοτίβο που παρέχει από μόνο του μία προοπτική και ένα χαμόγελο που έχουν ανάγκη πλέον οι ταξιδιώτες, και στην παρούσα συγκυρία είναι μία πνοή ελπίδας και αισιοδοξίας για τους επισκέπτες μας.