Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δώσει ισχυρή απάντηση για τα Βαρώσια, δήλωσε η υποψήφια υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρεν Ντόνφριντ

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Χρειάζεται να παραπέμψουμε την κατάσταση (με τα Βαρώσια) στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τη διεθνή κοινότητα να δώσει ισχυρή απάντηση σ’ αυτή την ενέργεια, ανέφερε ο Δρ. Κάρεν Ντόνφριντ, υποψήφια υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, καταθέτοντας πριν λίγο ενώπιο της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Η Δρ. Ντόνφριντ απαντούσε σε ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου και τις προκλητικές εξαγγελίες Ερντογάν για συνομιλίες μεταξύ δύο κρατών στην Κύπρο και το άνοιγμα τμήματος των Βαρωσίων.

«Καθώς έμπαινα στην ακρόαση, παρακολουθώ να νέα από την Κύπρο και την πρόσφατη ανακοίνωση του Τ/κ ηγέτη και του Τούρκου προέδρου Ερντογάν για την ανάληψη ελέγχου από τους Τουρκοκύπριους τμημάτων των Βαρωσίων»…

Η Δρ. Ντόνφριντ χαρακτήρισε την κίνηση «ξεκάθαρα ασύμβατη με τα ψηφίσματα του Σ.Α.

«Δεν γνωρίζω αν η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση γι’ αυτό, αλλά είμαι βέβαιη ότι η ενέργεια θα τύχει καταδίκης. Παρόμοιες ενέργειες είναι προκλητικές, αποσταθεροποιούν την περιοχή και αποτελούν εμπόδιο σε οποιαδήποτε διευθέτηση στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αν επικυρωθεί ο διορισμός μου θα εργαστώ στενά μαζί σας σ’ αυτό. Ειδικά για την περίπτωση των Βαρωσίων, νομίζω χρειάζεται να παραπέμψουμε την κατάσταση στο Σ.Α. του ΟΗΕ. Χρειάζεται να ενθαρρύνουμε τη διεθνή κοινότητα να δώσει ισχυρή απάντηση σ’ αυτή την ενέργεια».

Η Δρ. Ντόνφριντ σημείωσε ακόμη την ανάγκη για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγεια, ενώ σε νέα ερώτηση Μενέντεζ, δεσμεύθηκε το θέμα των Βαρωίων να αποτελέσει προτεραιότητά της.

Σε επισήμανση του δημοκρατικού γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν ότι τα 14 μέλη της Γερουσίας στην πρόσφατη επιστολή τους προς τον πρόεδρο Μπάιντεν ζητούν επιβολή κυρώσεων προς την Τουρκία για τα Βαρώσια, η Δρ. Ντόνφριντ είπε πως οι ΗΠΑ θα δουν το θέμα με τους εταίρους στην Ε.Ε..

Σε άλλη ερώτηση του Γερουσιαστή Μενέντεζ για τις κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας, για τους S-400, η υποψήφια υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριζε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν όσο η Τουρκία τους διατηρεί.

Με τις δηλώσεις Μενέντεζ για την Τουρκία ανέφερε πως συμφωνεί πλήρως ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην Επιτροπή, Τζιμ Ριις.

Replying to a question by Senator Menendez, Karen E. Donfried, Nominee for Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs said:

Thank you for your engagement in East Med; it made a real difference.

I ‘ve been followed the breaking news from Cyprus – as I was entering this hearing room – and this latest announcement by the T/c leader and Τurkish president Erdogan about the Turkish Cypriots taking control over parts of Varosha; it is part of the narrative you were talking about. This a move that is clearly inconsistent with the U.N. Security Council resolutions. I don’t know it the U.S. government has yet issued a statement about this, but I am certain this action will be condemned. These actions are provocative, they are destabilizing for the region and they are an impediment to any settlement for Cyprus that will be on the basis of a bizonal bicommunal federation.

If I were to be confirmed, I would want to work closely with you on this; in this particular case of Varosha, I think we need to refer the situation to the U.N. Security Council; we need to encourage the international community to give a strong response to this action.

We also need to de-escalate tensions in the Eastern Mediterranean; and I do appreciate your engagement on this.