Επιστολή μελών της Γερουσίας προς τον πρόεδρο Τραμπ για τα Βαρώσια

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τη βαθειά ανησυχία τους για την εκφρασθείσα πρόθεση ξτου Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να ανοίξει – κατά παράβαση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και της μακροχρόνιας αμερικανικής πολιτικής – την παραλία στα Βαρώσια, εκφράζουν με επιστολή προς τον πρόεδρο Τραμπ, οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν.

Η επιστολή αναμενόταν πριν σταλεί σήμερα να συγκεντρώσει κι άλλες υπογραφές μελών της Γερουσίας, ενώ προς τούτου από χθες πραγματοποιείται εκστρατεία του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) για ενθάρρυνση γερουσιαστών να την υπογράψουν/

«Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν για να αντιστρέψει την απόφασή του. Επίσης σας προτρέπουμε να εργαστείτε μέσω του Σ.Α. του ΟΗΕ για να διασφαλίσετε την εφαρμογή των υπαρχόντων ψηφισμάτων του οργανισμού σε σχέση με τα Βαρώσια», αναφέρει η επιστολή.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις τουρκικές ενέργειες.

Οι γερουσιαστές αναφέρουν ότι μέσω των ενεργειών του στα Βαρώσια και της στήριξης του στο Αζερμπαϊτζάν για τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο πρόεδρος Ερντογάν εργάζεται πυρετωδώς για να αλλάξει τα δεδομένα στο έδαφος την ώρα που η Δύση είναι απασχολημένη με άλλα γεγονότα.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να καταστήσουν σαφές ότι έχουμε ισχυρό ενδιαφέρον για τα γεγονότα σε όλη την περιοχή. Αυτό ξεκινά από τη δική σας εμπλοκή και την εμπλοκή του υπουργού Εξωτερικών», προτρέπουν τον αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα εκφράζουν υποστήριξη για επιστροφή στο διάλογο, μετά από μήνες έντασης που προκάλεσε η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κίνηση Ερντογάν στα Βαρώσια θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τη γνήσια δέσμευση της Τουρκίας για μια διπλωματική πορεία.

«Σε συνεργασία με την Ε.Ε. οι ΗΠΑ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια καταδίκης αυτών των ενεργειών», τονίζεται στην επιστολή.

Επισημαίνουν ακόμη πως οι ΗΠΑ επίσης πρέπει να ηγηθούν των πρωτοβουλιών του ΟΗΕ για την εφαρμογή των ψηφισμάτων για τα Βαρώσια, συμπεριλαμβανομένων του 550 του 1984 που ζητεί τη μεταφορά της διοίκησης της πόλης στον ΟΗΕ και του 789 του 1992.

«Χωρίς τέτοια ισχυρά μηνύματα από τα Ηνωμένα Έθνη, η Τουρκία θα αισθανθεί ενδυναμωμένη να κάνει και άλλα βήματα τα οποία θα προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στις ελπίδες για μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία στο νησί»..

Υπενθυμίζοντας στον πρόεδρο Τραμπ τη στενή σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο επικοινωνεί μαζί του συχνά και δηλώνοντας ότι υποστηρίζουν την συνεργασία με ξένους ηγέτες αν αυτή προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, απευθύνουν παράκληση στον αμερικανό πρόεδρο «να εργαστεί με την αίσθηση του κατεπείγοντος και να χρησιμοποιήσει τη φιλία του με τον πρόεδρο Ερντογάν για να του ζητήσει να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Σ.Α. του ΟΗΕ και να σταματήσει να πλήττει τις προοπτικές για τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επανένωση».

Dear President Trump:

We are writing to express our strong concern about President RecepTayyip Erdogan’s announced intention to open the beach in Varosha, Cyprus in violation of several United Nations Resolutions and long standing policy in the country. We urge you to directly call on President Erdogan to reverse the decision. We also urge you to work through the United Nations Security Council to ensure implementation of the organization’s existing resolutions regarding Varosha.

Through his actions on Varosha and his support for Azerbaijan in the conflict over Nagorno-Karabakh, President Erdogan is working urgently to change facts on the ground while many in the west are distracted by competing events. The United States needs to dispel this view and make clear our strong interest in events across the region. This starts with your engagement and that of the Secretary of State. We support a return to dialogue after months of tension caused by Turkey in the eastern Mediterranean, but Erdogan’s move on Varosha calls into serious question Turkey’s genuine commitment to a diplomatic path forward. Working with the European Union, the United States must lead an effort to condemn these actions.

The United States must also lead United Nations’ initiatives to press for the implementation of resolutions concerning Varosha, including #550 (adopted in 1984) which called for the “transfer of that area to the administration of the United Nations” and #789 (adopted in 1992). Without such strong signals from UN, Turkey will feel emboldened to take further steps that permanently damage any hope for a bizonal, bicommunal federation on the island.

We understand that you have a close relationship with President Erdogan and that you communicate with him frequently. We support engagement with leaders around the world if used in ways that advance the U.S. interest. Please work with urgency to use your close friendship with President Erdogan to ask him to comply with UN Security Council Resolutions on Varosha and to stop damaging the prospects for reunification negotiations.

Sincerely,