Δικομματική παρέμβαση γερουσιαστών προς τον Πομπέο για την ενεργοποίηση των S-400 από την Τουρκία

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Με επιστολή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν κι ο ρεπουμπλικανός Τζέιμς Λάνκφορντ ζητούν εξηγήσεις για δημοσιεύματα που φέρνουν την Τουρκία να έχει ενεργοποιήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 και να το δοκιμάζει πάνω σε αμερικανικής κατασκευής αεροπλάνα συμμαχικών χωρών.

«Γράφουμε σχετικά με δημόσιες αναφορές ότι η Τουρκία έχει ενεργοποιήσει τα ραντάρ του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, προκειμένου να ανιχνεύσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατασκευασμένα από τις ΗΠΑ που επέστρεφαν από την άσκηση «Ευνομία» που διεξήχθη από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο στα τέλη Αυγούστου, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη επίθεση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα δημοσιεύματα επίσης υποδεικνύουν ότι η Τουρκία σχεδιάζει μια γενική δοκιμή του συστήματος S-400 κοντά στην πόλη Σινώπη», σημειώνεται στην επιστολή.

Οι δύο γερουσιαστές υπενθυμίζουν ότι πέρυσι τουρκικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από την Άγκυρα ως μέρος μιας δοκιμής του συστήματος S-400, ενώ υπογραμμίζουν τις εκτιμήσεις αμερικανικών κυβερνητικών αξιωματούχων, που ανέφεραν ότι το ρωσικό σύστημα θα μπορούσε να παραχωρήσει στη Ρωσία μία πίσω πόρτα για να κατασκοπεύει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Μέχρι σήμερα, αναφέρει η επιστολή, η κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά του S-400 σύμφωνα με το τμήμα 231 του νόμου CAATSA. Τα δημοσιεύματα για αυτή την ενεργοποίηση καθιστούν σαφές ότι η Τουρκία δεν προτίθεται να αντιστρέψει την πορεία και την απομάκρυνση αυτού του συστήματος. Επιπλέον, ο αργός ρυθμός με τον οποίο το Υπουργείο Άμυνας κινείται για την απομάκρυνση της Τουρκίας από την αλυσίδα εφοδιασμού των F-35 έχει αναμφίβολα ενθαρρύνει τον Πρόεδρο Ερντογάν. Η πρόσφατη αναφερθείσα ενεργοποίηση του συστήματος S-400 από την Τουρκία για τον εντοπισμό αμερικανικών F-16 υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες μας για την ικανότητα της Ρωσίας να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα».

Οι δύο γερουσιαστές προτρέπουν τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία και παράλληλα του ζητούν να τους ενημερώσει μέχρι τις 1;4 Οκτωβρίου εάν:

«Η Τουρκία ενεργοποίησε τους S-400 για να ανιχνεύσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 που επιστρέφουν από την άσκηση «Ευνομία»;

• Έχει ενσωματώσει η Τουρκία το Link 16, τον σύνδεσμο τακτικών δεδομένων του ΝΑΤΟ, στο σύστημα S-400; Εάν ναι, θα μπορούσε αυτή η ενσωμάτωση να επιτρέψει στη Ρωσία να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ;»

The Honorable Mike Pompeo

U.S. Secretary of State

United States Department of state

Washington, DC 20520

Dear Secretary Pompeo,

We write concerning public reports that Turkey has activated the radars of its Russian-made S-400 anti-aircraft system, in order to detect U.S.-made F-16 fighter jets returning from the Eunomia exercise conducted by France, Italy, Greece and Cyprus in late August in response to Turkey’s unwarranted aggression in the Eastern Mediterranean. Reports also suggest that Turkey may plan a general test of the S-400 system near the city of Sinop. Last year, Turkish F-16 jets flew over Ankara as a part of a test of the S-400 system, which administration officials indicated could allow Russia a backdoor to spy on NATO allies.

To-date, the administration has not imposed sanctions on Turkey for its purchase of the S-400 under Section 231 of the Countering America’s Adversaries through Sanctions Act (P.L. 115-44). Reports of this activation make clear that Turkey has no intention of reversing course and divesting of this system. Additionally, the slow pace at which the Department of Defense is moving to remove Turkey from the F-35 supply chain has no doubt emboldened President Erdogan. Turkey’s recent reported activation of the S-400 system to detect the U.S. F-16 underscores our grave concerns about Russia’s ability to access sensitive data.

Given this information, we again urge you to impose sanctions on Turkey as required by law. In addition, we request the following information by October 14:

 Did Turkey activate the S-400 to detect F-16 fighter jets returning from the Eunomia exercise?

 Has Turkey integrated the Link 16, NATO’s tactical data link, into the S-400 system? If so, could this integration enable Russia to gather information on NATO allies?

Sincerely,

Chris Van Hollen James Lankford

United States Senator United States Senator