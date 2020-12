Διήμερο και διαδικτυακό το 22ο Capital Link Forum, 15 & 16 Δεκεμβρίου

Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)

Με τίτλο «Ελλάδα, κοιτάζοντας μπροστά με εμπιστοσύνη» πραγματοποιείται διαδικτυακά, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, το 22ο Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα, της Capital Link. Πρόκειται για μία εικονική συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις, με συμμετοχή επιφανών αμερικανών και διεθνών επενδυτών, διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών και ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών.

Το φόρουμ χωρίζεται σε 31 ενότητες τις οποίες θα καλύψουν 107 ομιλητές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση τύπου των οργανωτών, το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονομίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήματα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από την υγειονομική και οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγματοποιείται στη κατάλληλη χρονική στιγμή για να μεταδώσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Το διήμερο Συνέδριο θα προβάλλει επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονομίας με αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά προηγμένης, καινοτόμου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων μας και τους επαίνους τους.

Δεν υπάρχει κόστος παρακολούθησης. Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή στοhttp://forums.capitallink.com/greece/2020/index.html

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 2020, θα διεξαχθεί σε ψηφιακή μορφή ειδική εκδήλωση με τίτλο “Ημέρα Ελλάδος– Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το “Closing Bell – καμπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange. Η τελετή θα αναμεταδοθεί ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές.

Το Συνέδριο ανοίγουν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt.

Θα μιλήσουν:

O John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co.

Ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Πάλμερ.

• Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

• Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

• Ο κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

• Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

• Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού

• Ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικώναρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική

• Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ

• Ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

• Ο κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό

• Ο κ. ΜιχάληςΑργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών

• Ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Σπύρος Παντελιάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες

• Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group

Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες:

• Alpha Bank: κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO,

• Eurobank: κ.Φωκίων Καραβίας, CEO

• National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO

• Piraeus Bank:κ. ΧρήστοςΜεγάλου, CEO•

 Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ελληνικούς & Διεθνείς Οργανισμούς:

• κ. Martin Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European Central Bank

• κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism (ESM)

• κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)

• Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and Western Balkans – US International Development Finance Corporation

• κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund

• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (IOTA)

• κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Director General– Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

• κα. Ράνια Αικατερινάρη, CEO – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)

 Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές:

AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors •Paulson & Co.

 ΔιεθνείςΕταιρείες:

Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG)•Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global