Δεν είναι βέβαιο αν έκλεισε οριστικά η υπόθεση Novartis στις ΗΠΑ και μετά το πρόστιμο – μαμούθ μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η φαρμακευτική εταιρεία Novartis δέχθηκε να πληρώσει βαρύτατο πρόστιμο στις ΗΠΑ, μετά από εξωδικαστική συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τόσο στην ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όσο και σ’ αυτή της εταιρείας, δεν υπάρχουν αναφορές για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα.

Ωστόσο, από τη διατύπωση της συμφωνίας, ίσως δεν έχουν πέσει τίτλοι τέλους στις ΗΠΑ, για την υπόθεση Novartis. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης «ως μέρος της συμφωνίας με τη Novartis Greece, η Novartis Greece συμφώνησε να συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε τυχόν συνεχιζόμενες ή μελλοντικές ποινικές έρευνες σχετικά με τη Novartis Greece, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές της (αντιπροσώπους της). Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας, η Novartis Greece και η μητρική της εταιρεία, η Novartis AG, συμφώνησαν να βελτιώσουν τα προγράμματα συμμόρφωσής τους και να υποβάλουν έκθεση στην κυβέρνηση σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυμένης συμμόρφωσής τους».

Η Novartis Greece συνήψε συμφωνία αναστολής (της υπόθεσης) με το αρμόδιο τμήμα για τη διαφθορά και το Γραφείο του εισαγγελέα για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ σχετικά με εγκληματικές πληροφορίες που κατατέθηκαν σύμφωνα με τις οποίες κατηγορείται η Novartis Ελλάδας, με μία κατηγορία για συνωμοσία με στόχο την παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στη βάση του νόμου FCPA και μια κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση της διάταξης του ίδιου νόμου. Σε συμμόρφωση με την συμφωνία για αναβολή τηςς δίωξης, η Novartis Greece δεσμεύτηκε να καταβάλει ποινή ύψους 225 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικότερα στη σελίδα 8 παράγραφος D, Novartis συναινεί σε παραχώρηση ορισμένων ή και όλων των στοιχείων, σε άλλες κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπως και ξένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, αν επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει τα σχετικά στοιχεία.

d. With respect to any information, testimony, documents, records, or other

tangible evidence provided to the Fraud Section and the Office pursuant to this Agreement, the Company consents to any and all disclosures, subject to applicable laws and regulations, to other governmental authorities, including United States authorities and those of a foreign government,

as well as the MDBs, of such materials as the Fraud Section and the Office, in their sole discretion, shall deem appropriate.

Στην πρώτη σελίδα του άλλου κειμένου της συμφωνίας με τον εισαγγελέα της Νέας Ιερσέης, περιγράφονται οι παραβιασθείσες πρόνοιες του νόμου υπάρχει μνεία σε δωροδοκία “ξένων αξιωματούχων”. Ωστόσο στη σελίδα 3 διευκρινίζει ότι ακόμη και οι αξιωματούχοι κρατικής ιδιοκτησίας κλινικών και νοσοκομείων εμπίπτουν στην κατηγορία των “ξένων αξιωματούχων”.

Το κείμενο θα το βρείτε εδώ

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αναφέρει τα εξής:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα ότι η Novartis AG, η παγκόσμια εταιρεία φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης που εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας, συμφώνησε να πληρώσει πάνω από 112 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι παραβίασε τις διατάξεις του FCPA σχετικά με τα βιβλία και τα αρχεία και τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι τοπικές θυγατρικές ή οι θυγατρικές της Novartis ή της πρώην θυγατρικής της Alcon Inc. συμμετέχουν σε σχέδια για την πραγματοποίηση καταχρηστικών πληρωμών ή την παροχή προνομίων σε δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγείας στη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και την Ελλάδα σε αντάλλαγμα τη συνταγογράφηση ή τη χρήση προϊόντων Novartis ή Alcon. Σύμφωνα με τη διαταγή, αυτά τα σχέδια πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2012 και 2016 και ήταν γνωστά μεταξύ ορισμένων διαχειριστών των τοπικών θυγατρικών ή συνεργατών.

Η εντολή διαπιστώνει επίσης ότι η Novartis δεν διέθετε επαρκείς εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους στην πρώην επιχείρηση της Alcon στην Κίνα από το 2013 έως το 2015, οι οποίες χρησιμοποίησαν πλαστά συμβόλαια ως μέρος τοπικών χρηματοδοτικών συμφωνιών που προκάλεσαν μεγάλες απώλειες και είχαν ως αποτέλεσμα η Novartis και η Alcon να διαγράψουν περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια σε “κακό” χρέος».

«Ελλιπή ελεγκτικά περιβάλλοντα αποτελούν πρόσφορο έδαφος αδικοπραγίας» αναφέρει ο επικεφαλής της Κεφαιλαιαγοράς, Τσαρλς Κέιν. «Όπως φαίνεται από την ανάρμοστη συμπεριφορά της Novartis, οι αδυναμίες σε ένα μέρος της επιχείρησης, μπορούν συχνά να υπηρετήσουν ως προάγγελος μεγαλύτερων μη αντιμετωπίσιμων προβλημάτων» σημειώνει.

Η Novartis συναίνεσε στη διαταγή που επιβάλει στην εταιρεία να άρει και να παύσει να διαπράττει παραβιάσεις στα βιβλία και τα αρχεία και τις διατάξεις περί εσωτερικών λογιστικών ελέγχων του FCPA. Η Novartis συμφώνησε να επιστρέψει εντόκως 92,3 εκατ. δολαρίων και 20,5 εκατ. δολάρια σε διαφυγόντα κέρδη και να συμμορφωθεί με τριετή αναφορά της κατάστασης των μέτρων συμμόρφωσης.

Επιπλέον, οι θυγατρικές της Novartis και της Alcon συμφώνησαν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αποδέχτηκαν να πληρώσουν περισσότερα από 233 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα.

Εν τω μεταξύ στην ανακοίνωση της η Novartis αφού αναφέρει ότι επιλύει στις Η.Π.Α. εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς Εξωτερικού (FCPA), σημειώνει ότι «συμβαδίζοντας με την εσωτερική έρευνα της Novartis, η συμφωνία δεν περιέχει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα».

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η Novartis έχει καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για την επίλυση όλων των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρίας και θυγατρικών της που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί Πρακτικών Διαφθοράς Εξωτερικού (FCPA). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Novartis και ορισμένες από τις τρέχουσες και πρώην θυγατρικές της θα καταβάλουν 233.9 εκ. δολάρια στο DOJ και 112.8 εκ. δολάρια στην SEC.

Για την περαίωση της έρευνας του DOJ, η Novartis Hellas έχει συνάψει μια συμφωνία αναβολής δίωξης (“Novartis DPA”) για τις πρακτικές που έχουν αμφισβητηθεί και αφορούν την παροχή ανάρμοστων οικονομικών οφελών σε Έλληνες επαγγελματίες υγείας μεταξύ των ετών 2012 και 2015 σχετιζόμενων με το οφθαλμολογικό προϊόν ρανιμπιζουμάμπη (Lucentis), παραβιάσεις βιβλίων και στοιχείων για το ίδιο προϊόν κατά τους όρους του δικαίου των ΗΠΑ καθώς και για μία επιδημιολογική μελέτη του 2009.

Υπογραμμίζεται ότι η σημερινή συμφωνία δεν περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με φερόμενη δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική έρευνα της Novartis.

Με τη σημερινή συμφωνία όλες οι εκκρεμείς έρευνες FCPA για τη Novartis έχουν πλέον κλείσει.

Η Alcon Pte Ltd, πρώην θυγατρική της Novartis, έχει συνάψει χωριστή συμφωνία αναβολής δίωξης με το DOJ (“Alcon DPA”) για ανάρμοστα οικονομικά οφέλη που παρέχονταν σε επαγγελματίες υγείας στο Βιετνάμ, καθώς επίσης για παραβιάσεις βιβλίων και στοιχείων από το 2011 έως το 2014, σχετικά με ένα συμβουλευτικό πρόγραμμα από έναν προμηθευτή στο Βιετνάμ.

Για την περαίωση της έρευνας της SEC, η Novartis AG κατέληξε σε συμφωνία που επικεντρώνεται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, παραβιάσεις βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, στην Ελλάδα, στο Βιετνάμ και στη Νότια Κορέα. Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετίζονται με το ανωτέρω οφθαλμολογικό προϊόν και καλύπτονται από τη Novartis DPA καθώς και ζητήματα ελέγχου με δύο μετεγκριτικές μελέτες της Novartis Hellas, τα οποία εντοπίστηκαν από εσωτερικό έλεγχο το 2012 και επιλύθηκαν έως το 2013. Τα ζητήματα στο Βιετνάμ σχετίζονται με τις δραστηριότητες διανομέων της Alcon και αποτελούν αντικείμενο της Alcon DPA. Για τις πρακτικές στη Νότια Κορέα η Novartis έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη και βρίσκεται στο τελικό στάδιο επίλυσής τους με τις τοπικές αρχές. Τέλος, η συμφωνία SEC εξετάζει ορισμένα ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και παραβιάσεις βιβλίων και στοιχείων σχετικά με την τοποθέτηση χειρουργικών συσκευών από την Alcon στην Κίνα.

Όπως αναγνωρίζεται από τo DOJ και την SEC, η Novartis και οι θυγατρικές της, τρέχουσες και πρώην, συνεργάστηκαν πλήρως με τις αρχές για αυτές τις έρευνες και έχουν ήδη λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

H Shannon Thyme Klinger, General Counsel της Novartis, δήλωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι που όλες οι εκκρεμείς έρευνες FCPA για την εταιρεία έχουν πλέον κλείσει. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ορόσημο στη δέσμευσή μας να επιλύσουμε παρελθοντικά ζητήματα συμμόρφωσης και να παραμείνουμε συνεπείς στις αξίες μας. Έχουμε εφαρμόσει και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούμε με υψηλές ηθικές αξίες παγκοσμίως, και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.»

Από τη χρονική περίοδο των εν λόγω υποθέσεων, η Novartis έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές για να ενισχύσει την προσέγγισή της στα θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει υιοθετήσει πολιτικές συμμόρφωσης βάσει κατευθυντήριων αρχών και ισχυροποίησε τη διαδικασία αναφοράς γεγονότων για πιθανές ανάρμοστες πρακτικές. Τέλος ενοποίησε τα τμήματα Risk Management & Compliance για να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη διαδικασία διαχείρισης και μετριασμού των κινδύνων».

ΝΔ: Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, για κλείσιμο της υπόθεσης Novartis ρίχνει τίτλους τέλους σε μια σκευωρία που έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό

«Η σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, για κλείσιμο της υπόθεσης Novartis με την επιβολή προστίμου 112 εκατομμυρίων δολαρίων, δίχως να προκύψουν αποδείξεις εμπλοκής πολιτικών προσώπων, ρίχνει τίτλους τέλους σε μια σκευωρία που έχει καταρρεύσει εδώ και καιρό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Επισημαίνει ακόμη πως «κλείνει ως προς το ένα μέρος της μια δυσώδη υπόθεση, που στήθηκε στο “μαγαζί” του ΣΥΡΙΖΑ. Δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργοί, διασύρθηκαν επί χρόνια δίχως να προκύψει το παραμικρό στοιχείο εις βάρος τους, από τις έρευνες τόσο των ελληνικών, όσο και των αμερικανικών αρχών».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ΝΔ: «Τι έχουν να πουν τώρα, οι “μαγαζάτορες” του ΣΥΡΙΖΑ και οι πλασιέ των δήθεν αποκλειστικών για τις έρευνες του FBI; Θα ζητήσουν συγγνώμη; Το σκάνδαλο Novartis ως προς το ιατρικό σκέλος, υπήρχε όπως από την αρχή υποστήριζε η ΝΔ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε στην άκρη το πραγματικό σκάνδαλο για να στήσει μια πολιτική σκευωρία. Οι ευθύνες όσων εξύφαναν την πολιτική σκευωρία διερευνώνται».

«Η Δικαιοσύνη οφείλει απερίσπαστη να συνεχίσει τη δουλειά της ώστε να τιμωρηθούν όσοι ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση- κόλαφος των αμερικανικών αρχών

ισοπεδώνει τη θεωρία περί σκευωρίας στο σκάνδαλο Novartis

Για απόφαση κόλαφο των αμερικανικών αρχών “που ισοπεδώνει όλη την προπαγάνδα περί σκευωρίας στο σκάνδαλο Novartis”, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις αμερικανικές αρχές, η Novartis συμφώνησε να πληρώσει 340 εκατ. ευρώ σε συμβιβασμό με το αμερικανικό Δημόσιο, από τα οποία τα 310 αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παράνομη δραστηριότητα της στην Ελλάδα, παραδεχόμενη πως διέφθειρε αξιωματούχους για να επηρεάσει τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και υγειονομικών υπηρεσιών την περίοδο 2012-2015, δηλαδή την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά”.

Ακολούθως απευθύνεται προς τη ΝΔ: “Αναμένουμε να δούμε πώς θα σχολιάσει τώρα την παραδοχή της ίδιας της Novartis ο κ. Μητσοτάκης. Ίσως έτσι να εξηγείται η απόφαση του να ρίξει τώρα στην αρένα το παρακράτος των παράνομων ηχογραφήσεων, λίγες μέρες πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση αυτή που του ήταν ήδη γνωστή…”.