Χάρης Θεοχάρης: «Φέτος θα έχουμε καλύτερη χρονιά από την περσινή»

Αθήνα.- (GreekNewsOnline)

Δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη σχετικά με το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2021 και το σύνθημα «All you want is Greece» φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «στην Ελλάδα είναι ευπρόσδεκτοι τουρίστες οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί, βρέθηκαν αρνητικοί σε πρόσφατο τεστ ή έχουν αναρρώσει από τον COVID-19 και διαθέτουν αντισώματα. Θα υποδεχτούμε τους ταξιδιώτες που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε συμφωνιών».

Στο δημοσίευμα του Reuters η δημοσιογράφος Καρολίνα Τάγαρη αναφέρει ότι «το 2020 ήταν η χειρότερη χρονιά για τον τουρισμό παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα ταξίδεψαν 7,4 εκατ. τουρίστες. Συγκριτικά, το 2019 οι αφίξεις στη χώρα μας είχαν καταγράψει ρεκόρ, με 31,3 εκατ. εισερχόμενους ταξιδιώτες». Παρ’ όλα αυτά, το Reuters επιβεβαιώνει ότι «η εθνική οικονομία, έστω και υπό τις ακραίως αντίξοες συνθήκες τις οποίες δημιούργησε η πανδημία, ωφελήθηκε με έσοδα από τον τουρισμό ύψους 4 δισ. ευρώ». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι «το 2020 οι τουρίστες από τη Γερμανία προς την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% και από τη Βρετανία κατά 62%».

«Φέτος θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή» σημείωσε ο Υπουργός Τουρισμού στο Reuters, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή η ανοδική τάση στις κρατήσεις δεν είναι άμεσα ορατή, καθώς στην αγορά επικρατεί ακόμη η μελαγχολία και η απαισιοδοξία. Είμαι βέβαιος, όμως, ότι στο τέλος οι εκτιμήσεις μου για αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα θα αποδειχθούν ορθές».

Σε ερώτηση σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων κατά το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι του 2020, ο κ. Θεοχάρης επανέλαβε ότι «η όποια κριτική ασκήθηκε επ’ αυτού ήταν, κατανοητή μεν, εντελώς αβάσιμη δε. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ‘χτύπησε’ την Ευρώπη περίπου προς το τέλος Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου του 2020 και σχεδόν ταυτόχρονα έπληξε και την Ελλάδα. Ο τουρισμός δεν είχε καμία σχέση με την έξαρση των κρουσμάτων».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι «καλούμαστε να βρούμε την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες και τις ανησυχίες, διότι πρέπει να φροντίσουμε τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Ωστόσο, πιστεύω ότι φέτος έχουμε περισσότερα εργαλεία στο οπλοστάσιό μας».

ALL YOU WANT

IS GREECE

Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021 παρουσίασε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε Συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin. Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα την 14η Μαΐου. Παράλληλα, αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον Ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»).

Η Συνέντευξη Τύπου είχε τίτλο «Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started» («Επιστροφή στην Ελλάδα: Το ταξίδι για να ξαναζήσουμε μια μοναδική εμπειρία μόλις ξεκίνησε») μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, σε απευθείας σύνδεση με το Μουσείο της Ακρόπολης.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού, «έχοντας πάντα κατά νου την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τον Ελληνικό Τουρισμό στις 14 Μαΐου. Έως τότε θα αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς, εφόσον αυτό μάς το επιτρέψουν οι εκτιμήσεις εκ μέρους των λοιμωξιολόγων για την εξέλιξη της πανδημίας. Για παράδειγμα, προγραμματίζουμε για τον Απρίλιο την πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχουμε σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλα κράτη αναχώρησης όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, όπως π.χ. το Ισραήλ. Τονίζω, ωστόσο, ότι όλες οι ημερομηνίες σχετικά με το άνοιγμα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αναλόγως των εξελίξεων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα εφαρμοστούν στις πύλες εισόδου επισκεπτών. Συγκεκριμένα, στη χώρα θα επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες οι οποίοι είτε θα έχουν εμβολιαστεί είτε θα διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης είτε θα έχουν βρεθεί αρνητικοί στον COVID-19 σε πρόσφατο τεστ. Επιπλέον, όπως είπε ο Υπουργός, «όλοι οι τουρίστες ενδέχεται να υποβληθούν σε τυχαία τεστ, κατά τον ίδιο τρόπο με πέρσι. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι τα ‘rapid tests’, χάρη στα οποία η καραντίνα για τα θετικά κρούσματα θα ξεκινά, πλέον, χωρίς την 24ωρη αναμονή όπως το 2020».

«Το κόστος για τη νοσηλεία ή οποιαδήποτε άλλη επιβεβλημένη ενέργεια, με στόχο την προστασία της υγείας τουριστών, επαγγελματιών και πολιτών, θα βαρύνει το Ελληνικό Κράτος» διευκρίνισε ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Και παράλληλα, υπογράμμισε πως «ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες, θα ισχύει και για τους τουρίστες, χωρίς καμία διαφορά ή εξαίρεση, όπως π.χ. η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε δημόσιους χώρους».

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε επίσης ότι «ενισχύουμε τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλους τους προορισμούς ανά την Ελλάδα, συνεχίζοντας την ίδια προσπάθεια όπως και πέρσι. Δίνουμε προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, ταυτόχρονα με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στη χώρα μας».

Σχετικά με το επιτυχές άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2020, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι με ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του κράτους, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα «δημιουργήσαμε εξειδικευμένα πρωτόκολλα για κάθε δραστηριότητα και εκπαιδεύσαμε σε αυτά χιλιάδες εργαζομένους. Συνεργαστήκαμε στενά με τις επιχειρήσεις του κλάδου και τα πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν με υποδειγματικό τρόπο. Υιοθετήσαμε το πρωτοποριακό σύστημα ‘ΕVA’ για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους τουριστών, επιτυγχάνοντας ακρίβεια πρόβλεψης 4 φορές υψηλότερη από άλλες μεθόδους. Και, τελικά, υποδεχτήκαμε και φιλοξενήσαμε στην Ελλάδα περισσότερους από 1,5 εκατ. Γερμανούς τουρίστες, επί συνόλου 6 εκατ. επισκεπτών το 2020. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απόλαυσαν τη μοναδική εμπειρία των διακοπών στην Ελλάδα, μένοντας παράλληλα απολύτως ασφαλείς».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του στη Συνέντευξη Τύπου, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «στα ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, προσθέτουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε και να εγγυηθούμε ότι κάθε τουρίστας ο οποίος επιλέγει τη χώρα μας το 2021 θα είναι απολύτως ασφαλής. Νομίζω ότι μπορώ να σας ακούσω ήδη να ψιθυρίζετε το νέο μας σύνθημα: ‘All I want is Greece’. Το μόνο που θέλετε, είναι η Ελλάδα. Για να βρείτε ξανά το χαμόγελο, για να πάρετε πίσω τη ζωή σας, το μόνο που θέλετε, είναι η Ελλάδα».

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Στη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου (ITB), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου συμμετείχε η Αθήνα μέσω του This is Athens, βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Η ITB αποτελεί – παραδοσιακά – έναν χρήσιμο «δείκτη» για τις νέες τάσεις στον τουρισμό, ενώ δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες του κλάδου από 180 χώρες (tour operators, ξενοδόχους, εκπροσώπους κλαδικών Media κ.ά.) να αναπτύξουν δυναμικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι της ΕΑΤΑ πραγματοποίησαν μία σειρά από online συναντήσεις, με σκοπό τη δικτύωση με διεθνείς παράγοντες του τουρισμού από αγορές-στόχους για την Αθήνα και τη δρομολόγηση συνεργασιών στο άμεσο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση του προορισμού της Αθήνας στους ξένους συμμετέχοντες, στην οποία τα στελέχη της ΕΑΤΑ είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στα αναπτυξιακά έργα του Δήμου Αθηναίων, αλλά και στο στρατηγικό σχέδιο για μια πόλη βιώσιμη και ανθεκτική. Στη διαδικτυακή παρουσίαση, αναλύθηκαν και τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης Αθήνας, με έμφαση στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, στις άριστες ξενοδοχειακές υποδομές και στη βραβευμένη γαστρονομία.

«Η συμμετοχή μας στην ITB, μία από τις κορυφαίες τουριστικές εκθέσεις διεθνώς, εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας του Δήμου Αθηναίων, μέσω της ΕΑΤΑ, να προβάλει την ελληνική πρωτεύουσα ως έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Με μία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες για την Αθήνα, όπως η επικείμενη διοργάνωση του Travel Trade Athens τον Απρίλιο, η συμμετοχή της πόλης στο Global Sustainable Tourism Council, η διεκδίκηση μεγάλων διεθνών συνεδρίων, η προσέλκυση επενδύσεων, η υλοποίηση μιας σειράς από διαφημιστικές καμπάνιες και οι συμπράξεις με μεγάλους ιδιωτικούς φορείς για την προβολή της πόλης, η Αθήνα προετοιμάζεται μεθοδικά για την επόμενη μέρα στον τουρισμό. Στόχος μας, είναι να επανέλθει η πόλη σταδιακά στην ανοδική τροχιά, στην οποία βρισκόταν πριν από την πανδημία», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Βαγγέλης Βλάχος.