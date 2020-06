Χάρης Θεοχάρης: «Δεν κάνουμε πίσω στο άνοιγμα στους επισκέπτες, αλλά δεν κάνουμε πίσω και στην ασφάλεια

Αθήνα.- (GreekNewsOnline)

Στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει ακόμη και τυχόν νέα κρούσματα της επιδημίας Covid-19 κατά την άφιξη ξένων επισκεπτών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης. Σε συνέντευξή του στον Real FM και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι «το περιστατικό με τα κρούσματα στην πτήση από την Ντόχα αποτέλεσε μια άσκηση ετοιμότητας για το κατά πόσο λειτουργεί το σχέδιό μας. Αποδείχθηκε ότι τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και των υπηρεσιών είναι ακριβώς όπως πρέπει. Δεν κάνουμε πίσω στο άνοιγμα, αλλά δεν κάνουμε πίσω και στην ασφάλεια. Ανοίγουμε με έναν ισορροπημένο τρόπο. Αμέσως απαγορεύτηκαν οι πτήσεις από την Ντόχα, η διαδικασία αυτή ελέγχεται και δεν τίθεται θέμα εξάπλωσης του ιού».

Παράλληλα ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις άνευ προηγουμένου αντιξοότητες του τουριστικού κλάδου μετά την έξαρση της πανδημίας. Το διεθνές ρεύμα υπέρ της Ελλάδας ενισχύεται σε ό,τι αφορά στην προώθηση τουριστών προς τη χώρα μας. Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι παραφωνία στην εθνική προσπάθεια για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους στον τουριστικό κλάδο αποτελεί η στάση της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Θεοχάρης καυτηρίασε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με λύπη μου διαπιστώνω τη μικροψυχία με την οποίαν η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό στοίχημα της χώρας μας. Αυτό που φαίνεται πως φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μήπως τελικά πετύχει φέτος το στοίχημα του τουρισμού, μήπως καταφέρουμε και ανοίξουμε και βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι του κλάδου. Υπάρχει στείρα κριτική, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και ατζέντα».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «η χρονιά αναμένεται δύσκολη και ο τουρισμός παγκοσμίως είναι στο σημείο μηδέν. Είμαι, όμως, αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε να υποδεχτούμε και τον τελευταίο τουρίστα που θα επιλέξει να επισκεφτεί τη χώρα μας».

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης «σήμερα υπάρχει ένα πολύ πιο θετικό κλίμα για τον ελληνικό τουρισμό από ό,τι προηγουμένως. Το ενδιαφέρον αυξάνεται διεθνώς για τη χώρα μας. Διότι κεφαλαιοποιούμε την πολύ καλή εικόνα που έχουμε δημιουργήσει για την αποτελεσματικότητα την οποίαν επιδείξαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσο το σχέδιο επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού γίνεται πιο σαφές και προχωρά, αίρονται ακόμα περισσότερα εμπόδια».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο μας προχωρά συνενώνοντας όλες τις δυνάμεις, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, ο ΕΟΤ ενισχύεται με ακόμα περισσότερα κονδύλια ώστε να προωθήσουμε περαιτέρω τη διαφήμιση της χώρας μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι πορευτήκαμε ενωμένοι υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να ξεφύγουμε από την υγειονομική κρίση και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στο οικονομικό πεδίο.

Η κυβέρνησή μας κεφαλαιοποιεί την επιτυχία της χώρας μας με ένα δυναμικό σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού, το οποίο ανακοίνωσε πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προσπάθεια που κάνουμε στο υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στο να γίνει η ζήτηση αυτή που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας έχει δώσει ευελιξία στις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό. Όσοι δεν απορροφηθούν, θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης».

Τέλος, αναφερόμενος στον εσωτερικό τουρισμό, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «τον στηρίζουμε με την αύξηση των κονδυλίων σε 30 εκατ. ευρώ για τον κοινωνικό τουρισμό, καθώς και με άλλα 30 εκατ. ευρώ για την επανενεργοποίηση του προγράμματος ‘Τουρισμός για Όλους’ του υπουργείου μας από την 1η Ιουλίου. Επίσης, επίκειται η θεσμοθέτηση συστήματος κουπονιών τα οποία οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους».

στο SkyNews: Πότε οι Βρετανοί επισκέπτες θα είναι

ίσως πάλι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει το σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού για όλον τον κόσμο. Αυτό θα γίνει σε δύο στάδια, από 15 Ιουνίου, με τα δύο μεγάλα αεροδρόμια να δέχονται τουρίστες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και μετά την 1η Ιουλίου να ανοίγουν επίσης όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με δύο πρωτόκολλα. Επιτρέπουμε όλες τις πτήσεις αλλά θα έχουμε δύο πρωτόκολλα: Ένα για [πτήσεις από] τα αεροδρόμια που είναι στη λίστα της European Agency for the Safety of Aviation όπου θα ακολουθείται πρώτο πρωτόκολλο με πιθανή καραντίνα, και ένα δεύτερο πρωτόκολλο με δειγματοληπτικά τεστ που θα αφορά τα αεροδρόμια που δεν είναι σε αυτή τη λίστα.

Ποιο ποσοστό του ΑΕΠ στηρίζεται στον τουρισμό; Γιατί είναι σημαντικό να επανεκκινήσει;

Ο τουρισμός είναι σημαντικός για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η πιο τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή του κόσμου. Αλλά βεβαίως οι χώρες στο νότο ιδιαίτερα βασίζουν ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας τους στον τουρισμό. Η Ελλάδα συγκεκριμένα έχει περίπου 10% του ΑΕΠ σε άμεσα έσοδα και έμμεσα περίπου το διπλό.

Όσον αφορά τον προσδιορισμό για το ποιες χώρες θα θεωρούνται ότι είναι υψηλότερου ή χαμηλότερου κινδύνου, πώς θα το αποφασίσετε γι’ αυτό; Ποιες χώρες νομίζετε θα θεωρηθούν χαμηλού κινδύνου βραχυπρόθεσμα και συνεπώς κατάλληλες για να στείλουν τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα ως τουρίστες;

Δε βασίζουμε την απόφασή μας σε χώρες. Ακολουθούμε τη λίστα- όπως είπα πριν – του European Agency for the Safety of Aviation και έτσι ποια αεροδρόμια είναι σε περιοχές ή μέρη που έχουν πληγεί. Στην πραγματικότητα αυτή η λίστα ενημερώνεται κάθε εβδομάδα, οπότε θα την ακολουθήσουμε στενά και ελπίζουμε αυτή η λίστα θα γίνεται όλο και μικρότερη με τον καιρό. Συνεπώς δεν περιορίζουμε καμία πτήση αλλά ακολουθούμε αυστηρότερα πρωτόκολλα μόνο για αεροσκάφη που προέρχονται από [αεροδρόμια] αυτής της λίστας.

Υπουργέ γιατί νομίζετε ότι η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα με τον κορωνοϊό; Λιγότεροι από 200 θάνατοι.

Τρία στοιχεία αποτελούν τη ‘συνταγή της επιτυχίας’ αν θέλετε. Το πρώτο είναι η αποφασιστικότητα και οι σκληρές αποφάσεις που πήρε νωρίς ο Πρωθυπουργός ώστε να διασφαλίσει ότι θα προλαμβάνουμε την καμπύλη. Το δεύτερο είναι η αποτελεσματικότητα τόσο του υπουργικού συμβουλίου όσο και του δημόσιου τομέα, των υπαλλήλων υγείας, της αστυνομίας, των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και το τρίτο ήταν η υπευθυνότητα με την οποία οι Έλληνες πολίτες εξέλαβαν το θέμα. Το πήραν σοβαρά και ενωμένοι καταφέραμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες τρεις αρχές και στην έξοδο [από την κρίση]. Καθώς ανοίγουμε την οικονομία θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια συστατικά για να μας οδηγήσουν έξω από την κρίση.

