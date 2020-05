Μπερδεμένες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την παραγωγή τμημάτων του F-35 στην Τουρκία – Τι πραγματικά συμβαίνει

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Η συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο του τηλεοπτικού δικτύου FOX έλαβε χώρα λίγο πριν ο αμερικανός πρόεδρος αναχωρήσει για την Πενσυλβάνια, μια πολιτεία με αρκετούς βιομηχανικούς εργάτες, που θα είναι πολύτιμη στις εκλογές του Νοεμβρίου. Έτσι το μήνυμα που έστειλε ήταν η επιστροφή θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο για την Κίνα και την παραγωγή του 70% των φαρμάκων που καταναλώνονται στις ΗΠΑ εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος αντί της Κίνας αναφέρθηκε στην παραγωγή τμημάτων του μαχητικού F-35 στην Τουρκία.

«Μπορώ να σας πω εκατοντάδες ιστορίες για την ηλιθιότητα που έχω δει. Για παράδειγμα, κατασκευάζουμε ένα μαχητικό τζετ, που συμβαίνει να είναι το F-35. Είναι ένα υπέροχο τζετ. Και κατασκευάζουμε εξαρτήματα για αυτό το τζετ σε όλο τον κόσμο. Τα φτιάχνουμε στην Τουρκία, τα φτιάχνουμε εδώ κι εκεί. Επειδή ο Πρόεδρος Ομπάμα και άλλοι – δεν κατηγορώ μόνο αυτόν, πίστευαν ότι ήταν υπέροχο. Το ζήτημα είναι ότι εάν έχουμε πρόβλημα με τη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε το τζετ. Παίρνουμε εξαρτήματα από όλο τον κόσμο. Είναι τρελό. Πρέπει να κατασκευάζουμε τα πάντα στις ΗΠΑ».

Να σημειωθεί ότι οι συμφωνίες 9 κρατών για συμπαραγωγή του F-35 υπογράφηκαν επί προεδρίας Τζορτζ Μπου και το πρώτο αεροσκάφος πέταξε το 2006, ενώ ο Ομπάμα δεν παρενέβη στα όσα είχαν συμφωνηθεί.

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε αν θα το κάνουν, απάντησε καταφατικά.

«Ναι, το κάνουν επειδή αλλάζω όλες αυτές τις πολιτικές. Κοιτάξτε, ότι φτιάχνουμε F-35 είναι πολύ σημαντικό, το καλύτερο μαχητικό στον κόσμο, όπου το κύριο σώμα του κατασκευάζεται στην Τουρκία. Τι συμβαίνει λοιπόν; Έχουμε καλή σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Τι θα συμβεί αν δεν έχουμε … μαζί μου. Πρόκειται να πουν, δεν πρόκειται να σας δώσουμε αυτό; Οπότε πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου αντισυνταγματάρχης Μάικ Άντριους, δήλωσε στο περιοδικό Defense News σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ότι «το υπουργείο παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στο πρόγραμμα F-35 και διατηρεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τις μοναδικές, απαράμιλλες δυνατότητες της 5ης γενιάς. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε δραστικά το κόστος του F-35, ενθαρρύνοντας με κίνητρα τη Βιομηχανία να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη απόδοση και να προσφέρουμε προηγμένες δυνατότητες στα μαχητικά μας με την καλύτερη τιμή για τους φορολογούμενους μας».

Το περιοδικό παράλληλα προχώρησε σε επαλήθευση όσων δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας πρώτα και κύρια ότι το Πεντάγωνο εδώ και κάποιο διάστημα έχει σε εξέλιξη μία διαδικασία απομάκρυνση της Τουρκίας από την παραγωγή του μαχητικού.

«Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι η Τουρκία μπορεί να αρνηθεί στις ΗΠΑ τμήματα του F-35 δεν αντικατοπτρίζει το παρόν στάτους κβο, καθώς το Πεντάγωνο εργάζεται για να εκδιώξει την Τουρκία από το πρόγραμμα», σημειώνει.

Σημειώνει ότι η Τουρκία κατασκευάζει περίπου 1.000 τμήματα του αεροσκάφους, όμως η δήλωση Τραμπ ότι η όλη άτρακτος κατασκευάζεται στην Τουρκία είναι υπερβολική, καθώς μόνο το κεντρικό κομμάτι της ατράκτου κατασκευάζεται εκεί από την τουρκική εταιρεία TAI, η οποία ωστόσο είναι δευτερεύων προμηθευτής. Ήδη, η αμερικανική εταιρεία Grumman έχει αναλάβει την ευθύνη για το σύνλο της παραγωγής αυτού του τμήματος, έως ότου βρεθεί άλλος κατασκευαστής.

Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης διά νόμου στην Τουρκία να παραλάβει τα αεροσκάφη F-35, λόγω της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S-400, η χώρα απομακρύνθηκε από την παραγωγή του F-35. Όπως είχε δηλώσει η υφυπουργός Άμυνας, Έλεν Λορντ, το Πεντάγωνο έλπιζε να τελειώνει με τα τουρκικά συμβόλαια μέχρι το Μάρτιο του 2020, ωστόσο τον Ιανουάριο ανακοίνωσαν την παράταση ορισμένων μέχρι το τέλος του χρόνου.

Q. Υou have talked a lot about the supply chain. You changed the conversation on China obviously and now we see the average American understand that we cannot have 70% of ingredients of our prescription drugs being made in China. But how you are going to get these companies to actually bring the supply chain back to America? Are you going to do tax breaks? How do you incentivize them to do it?

D.T. I can tell you hundreds of stories of the stupidity that I have seen. As an example, we are making a fighter jet; it happens to be the F-35. It’s a great jet. And we are making parts for this jet all over the world. We make them in Turkey; we make them here; we make them there. Because President Obama and others, I am not just blaming him, thought it was a wonderful thing. The problem is that if we have a problem with the country, you cannot make the jet. We get parts from all over the world. It is crazy. We should be making everything in the U.S.

Q. Will they do it?

D.T. Yes, they are doing it because I am changing all those policies. Look we make F-35s, very important, the greatest jet in the world, where the main body of the jet is made in Turkey. So what happens? We have a good relationship with President Erdogan. What happens if we don’t…with me. What happens if we don’t have. Are they going to say, we are not going to give you this, so we now have to gear up